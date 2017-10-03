Игрок «Амкара» Эззатоллахи пропустит первый матч сборной Ирана на ЧМ-2018
ФИФА дисквалифицировала полузащитника сборной Ирана Саида Эззатоллахи на первую игру команды на чемпионате мира 2018 года, информирует
пресс-служба организации.
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Дисциплинарный комитет наложил двухматчевый запрет на 21-летнего Эззатоллахи за красную карточку в отборочном матче ЧМ-2018 в Сеуле 31 августа (0:0). Эззатоллахи попал ногой в голову защитника Южной Кореи Ким Мин Джея, который упал после того, как они столкнулись в воздухе.
Эззатоллахи, выступающий за «Амкар», уже пропустил матч квалификации ЧМ-2018 с Сирией.
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