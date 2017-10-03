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3 октября 2017, 0:24 | Футбол: Чемпионат мира | Чемпионат.com

Игрок «Амкара» Эззатоллахи пропустит первый матч сборной Ирана на ЧМ-2018

ФИФА дисквалифицировала полузащитника сборной Ирана Саида Эззатоллахи на первую игру команды на чемпионате мира 2018 года, информирует пресс-служба организации.

ФИФА дисквалифицировала полузащитника сборной Ирана <span class=error>Саида</span> Эззатоллахи на первую игру команды на чемпионате мира 2018 года информирует <nobr>пресс-служба</nobr> организации. Увеличить
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Дисциплинарный комитет наложил двухматчевый запрет на 21-летнего Эззатоллахи за красную карточку в отборочном матче ЧМ-2018 в Сеуле 31 августа (0:0). Эззатоллахи попал ногой в голову защитника Южной Кореи Ким Мин Джея, который упал после того, как они столкнулись в воздухе.

Эззатоллахи, выступающий за «Амкар», уже пропустил матч квалификации ЧМ-2018 с Сирией.

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Тренировка испанских футболистов закончилась спустя 23 минуты из-за свиста в адрес Пике

Тренировка испанских футболистов закончилась спустя 23 минуты из-за свиста в адрес Пике

ТАСС, 2 октября. Болельщики сборной Испании по футболу освистали защитника «Барселоны» Жерара Пике во время тренировки национальной команды, из-за чего занятие было прекращено спустя 23 минуты после начала. Об этом сообщает испанское издание Sport.es.
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