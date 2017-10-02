Тренировка испанских футболистов закончилась спустя 23 минуты из-за свиста в адрес Пике
ТАСС, 2 октября. Болельщики сборной Испании по футболу освистали защитника «Барселоны» Жерара Пике во время тренировки национальной команды,
из-за чего занятие было прекращено спустя 23 минуты после начала. Об этом сообщает испанское издание Sport.es.
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Ранее Пике выступил в поддержку референдума о независимости Каталонии. Отмечается, что фанаты также вывесили баннеры, в которых призывали футболиста покинуть национальную команду.
В воскресенье в Каталонии прошел референдум о независимости автономии от Испании. Мэр Барселоны Ада Колау сообщила, что 460 человек пострадали в результате действий правоохранительных органов, которые пытались не допустить проведения референдума. Ранее «Барселона» обратилась в Королевскую испанскую футбольную федерацию с просьбой перенести домашний матч седьмого тура чемпионата Испании с «Лас-Пальмасом»
Позднее «Барселона» выпустила официальное заявление, в котором осудила события, «в ходе которых в воскресенье во многих частях Каталонии гражданам мешают использовать их демократическое право на волеизъявление». Клуб до последнего не хотел проводить матч и заблокировал входы на стадион для болельщиков. По словам президента команды Хосепа Бартомеу, угроза потери шести очков заставила «Барселону» в итоге провести матч с «Лас-Пальмасом» без зрителей. Игра завершилась победой «Барселоны» со счетом 3:0.
В понедельник
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