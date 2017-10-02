Пике: Вчера я сказал то, что должен был сказать
Защитник «Барселоны» и сборной Испании Херард Пике после прибытия в расположение сборной Испании коротко прокомментировал свои вчерашние слова.
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«Вчера я сказал то, что должен был сказать», — цитирует Пике as. Уточняющие вопросы футболист проигнорировал.
Накануне Пике сообщил, что готов перестать выступать за национальную команду, если
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