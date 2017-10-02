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2 октября 2017, 21:44 | Футбол: Чемпионат мира | Чемпионат.com

Пике: Вчера я сказал то, что должен был сказать

Защитник «Барселоны» и сборной Испании Херард Пике после прибытия в расположение сборной Испании коротко прокомментировал свои вчерашние слова.

Защитник Барселоны и сборной Испании <span class=error>Херард</span> Пике после прибытия в расположение сборной Испании коротко прокомментировал свои вчерашние слова. Увеличить
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«Вчера я сказал то, что должен был сказать», — цитирует Пике as. Уточняющие вопросы футболист проигнорировал.

Накануне Пике сообщил, что готов перестать выступать за национальную команду, если кто-то из её руководства считает его недостойным этого. Также Пике проголосовал за независимость Каталонии, а ранее публично призывал жителей региона поступить таким же образом.

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