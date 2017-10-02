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2 октября 2017, 19:02 | Футбол: Чемпионат мира | Prosports.kz

Александр Бородюк: Моя работа неудовлетворительна

Главный тренер национальной сборной Казахстана не знает, на какой срок рассчитан его контракт. Или знает?

Главный тренер национальной сборной Казахстана не знает на какой срок рассчитан его контракт. Или знает? Увеличить
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Главный тренер национальной сборной Казахстана Александр Бородюк, в преддверии матчей квалификации ЧМ-2018 против команд Румынии и Армении, прокомментировал ситуацию с травмированными, а также оценил шансы Александра Меркеля сыграть за сборную.

— Расскажите о потерях в сборной.

— У нас есть потери. Игроки «Астаны» получили травмы. Их не будет в предстоящих играх. Это Серикжан Мужиков, Дмитрий Шомко и Александр Мокин. Для нас важнее здоровье футболистов, поэтому они будут восстанавливаться в своем клубе. С нашей стороны пожелаем им выздоровления.

— Сергея Малого вызвали от безысходности, учитывая отсутствие игровой практики у него?

— Нельзя так говорить, что от безысходности. Это национальная сборная, куда он неоднократно вызывался. У него есть игры в составе команды, и имеется международный опыт.

Очень жаль, что Жукова не будет. У него, к сожалению, повторная травма. Исламхан не сможет помочь. Такие креативные футболисты нам необходимы в последних матчах. Но это спорт, это футбол. Есть другие игроки, в которых мы верим. Сборная состоит не из отдельных игроков, а из команды единомышленников, которые могут сыграть и порадовать своих болельщиков.

— Квалификация уже фактически подошла к концу, у вас была конкретная задача на этот отборочный цикл или она размытая, вроде омоложения состава?

— На данный момент надо учитывать много факторов. Сейчас достаточно неплохо выступает молодежная сборная. Я говорил уже, что на данный момент есть ряд перспективных молодых футболистов, которых мы бы пригласили сюда. Но у них есть шанс неплохо выступить. Сейчас она играет против сборной Болгарии и может занять хорошие позиции в группе в квалификации ЕВРО-2019. К примеру, был Шторк. Он забирал молодых футболистов и они у него сидели в запасе. Мы не видим смысла в том, чтобы они сидели у нас в запасе, вместо того, чтобы помогать молодежной сборной. У нас есть наброски по молодым игрокам, 5−6 человек в списке. Мы по ним работаем. Я думаю за ними хорошее будущее.

— Ваш контракт заканчивается в конце года?!

— В смысле?

— Контракт с федерацией до какого срока у вас действует?

— Надо знать, наверное. Я не знаю…

— Вы не знаете до какого срока?

— Я знаю, но почему вас этот вопрос интересует?

— Потому что интересно. По каким критериям вашу работу будет ценивать федерация?

— Я не знаю. Это вопрос к федерации.

— Где-то по количеству очков оценивается работа.

— Вы задаете провокационные вопросы. На данный момент моя работа неудовлетворительна. Я для себя самый большой критик, нежели журналисты, которые пишут об этом.

— Прокомментируйте ситуацию с Меркелем. В одном из интервью он сказал, что у yего есть казахстанский паспорт.

— Достаточно сказать то, что Меркель сначала должен попасть в основной состав «Бохума». И на данном этапе есть ряд других вопросов, которые не касаются прессы.

— Но у него есть возможность попасть в сборную?

— Естественно, если он будет играть за основной состав и показывать хороший футбол. Конечно, есть возможность. Мы же смотрим. Вы поймите, есть премьер-лига в Казахстане и вторая Бундеслига в Германии. Несомненно, у нее достаточно хороший уровень. Но для того, чтобы попадать в сборную и играть на своей позиции, он должен выступать в основном составе своего клуба. На этой позиции в сборной есть игроки, которые достаточно неплохо выступают в чемпионате Казахстана.

— Какой из двух предстоящих матчей наиболее важен для вас?

— Обе игры для нас важны. В обеих надо показывать хороший футбол и добиваться результата. Наверное, в любой сфере деятельности критерием является результат. Если его нет, то сами понимаете, что начинаются сложности. Для нас решающий матч был со сборной Дании. В психологическом плане, если бы мы достаточно хорошо сыграли, это был бы переломный момент. Здесь надо учитывать много факторов. Стоит выиграть один матч, и уже совсем по-другому команда будет показывать себя. Причем это не я говорю, а отмечают многие специалисты. Главное, чтобы игроки поверили в себя.

— За счет чего сборная сейчас способна дать результат?

— Я думаю, понимание того, что надо порадовать своих болельщиков хорошей и качественной игрой. Как добиться результата?

Но мы не используем имеющиеся голевые моменты. Здесь ряд факторов. Главный из них, это исполнительское мастерство. Если ты забиваешь в ворота соперника, то игра складывается по другому сценарию. Здесь важно все — и исполнительское мастерство, и игровое мышление.

Напомним, 5 октября сборная Казахстана на выезде сыграет с командой Румынии, а 8-го примет в Астане Армению.

Состав сборной Казахстана на предстоящие матчи:

Вратари: Давид Лория («Иртыш»), Стас Покатилов («Кайрат»), Игорь Шацкий («Шахтер»);.

Защитники: Сергей Малый, Юрий Логвиненко, Абзал Бейсебеков (все — «Астана»), Гафуржан Суюмбаев, Елдос Ахметов (оба — «Кайрат»), Александр Марочкин («Окжетпес»), Виктор Дмитренко («Шахтер»), Дмитрий Мирошниченко («Тобол»);.

Полузащитники: Бауыржан Исламхан, Исламбек Куат, (оба — «Кайрат»), Серикжан Мужиков, Асхат Тагыберген (оба — «Астана»), Еркебулан Тунгышбаев, Азат Нургалиев (оба — «Ордабасы»), Максат Байжанов («Кайсар»), Аслан Дарабаев («Иртыш»);.

Нападающие: Роман Муртазаев («Астана»), Танат Нусербаев («Ордабасы»), Алексей Щеткин («Тобол»), Сергей Хижниченко («Шахтер»), Бауыржан Турысбек («Кайрат»). В резервный список попали: вратарь — Марсель Исламкулов («Кайсар»), защитники — Александр Кислицын («Иртыш»), полузащитники — Жакып Кожамберды («Тараз»), Мардан Толебек («Ордабасы»).

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