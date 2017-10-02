Александр Бородюк: Моя работа неудовлетворительна
Главный тренер национальной сборной Казахстана не знает, на какой срок рассчитан его контракт. Или знает?
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Главный тренер национальной сборной Казахстана Александр Бородюк, в преддверии матчей квалификации ЧМ-2018 против команд Румынии и Армении, прокомментировал ситуацию с травмированными, а также оценил шансы Александра Меркеля сыграть за сборную.
— Расскажите о потерях в сборной.
— У нас есть потери. Игроки «Астаны» получили травмы. Их не будет в предстоящих играх. Это Серикжан Мужиков, Дмитрий Шомко и Александр Мокин. Для нас важнее здоровье футболистов, поэтому они будут восстанавливаться в своем клубе. С нашей стороны пожелаем им выздоровления.
— Сергея Малого вызвали от безысходности, учитывая отсутствие игровой практики у него?
— Нельзя так говорить, что от безысходности. Это национальная сборная, куда он неоднократно вызывался. У него есть игры в составе команды, и имеется международный опыт.
Очень жаль, что Жукова не будет. У него, к сожалению, повторная травма. Исламхан не сможет помочь. Такие креативные футболисты нам необходимы в последних матчах. Но это спорт, это футбол. Есть другие игроки, в которых мы верим. Сборная состоит не из отдельных игроков, а из команды единомышленников, которые могут сыграть и порадовать своих болельщиков.
— Квалификация уже фактически подошла к концу, у вас была конкретная задача на этот отборочный цикл или она размытая, вроде омоложения состава?
— На данный момент надо учитывать много факторов. Сейчас достаточно неплохо выступает молодежная сборная. Я говорил уже, что на данный момент есть ряд перспективных молодых футболистов, которых мы бы пригласили сюда. Но у них есть шанс неплохо выступить. Сейчас она играет против сборной Болгарии и может занять хорошие позиции в группе в квалификации ЕВРО-2019. К примеру, был Шторк. Он забирал молодых футболистов и они у него сидели в запасе. Мы не видим смысла в том, чтобы они сидели у нас в запасе, вместо того, чтобы помогать молодежной сборной. У нас есть наброски по молодым игрокам, 5−6 человек в списке. Мы по ним работаем. Я думаю за ними хорошее будущее.
— Ваш контракт заканчивается в конце года?!
— В смысле?
— Контракт с федерацией до какого срока у вас действует?
— Надо знать, наверное. Я не знаю…
— Вы не знаете до какого срока?
— Я знаю, но почему вас этот вопрос интересует?
— Потому что интересно. По каким критериям вашу работу будет ценивать федерация?
— Я не знаю. Это вопрос к федерации.
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— Вы задаете провокационные вопросы. На данный момент моя работа неудовлетворительна. Я для себя самый большой критик, нежели журналисты, которые пишут об этом.
— Прокомментируйте ситуацию с Меркелем. В одном из интервью он сказал, что у yего есть казахстанский паспорт.
— Достаточно сказать то, что Меркель сначала должен попасть в основной состав «Бохума». И на данном этапе есть ряд других вопросов, которые не касаются прессы.
— Но у него есть возможность попасть в сборную?
— Естественно, если он будет играть за основной состав и показывать хороший футбол. Конечно, есть возможность. Мы же смотрим. Вы поймите, есть
— Какой из двух предстоящих матчей наиболее важен для вас?
— Обе игры для нас важны. В обеих надо показывать хороший футбол и добиваться результата. Наверное, в любой сфере деятельности критерием является результат. Если его нет, то сами понимаете, что начинаются сложности. Для нас решающий матч был со сборной Дании. В психологическом плане, если бы мы достаточно хорошо сыграли, это был бы переломный момент. Здесь надо учитывать много факторов. Стоит выиграть один матч, и уже совсем
— За счет чего сборная сейчас способна дать результат?
— Я думаю, понимание того, что надо порадовать своих болельщиков хорошей и качественной игрой. Как добиться результата?
Но мы не используем имеющиеся голевые моменты. Здесь ряд факторов. Главный из них, это исполнительское мастерство. Если ты забиваешь в ворота соперника, то игра складывается по другому сценарию. Здесь важно все — и исполнительское мастерство, и игровое мышление.
Напомним, 5 октября сборная Казахстана на выезде сыграет с командой Румынии, а 8-го примет в Астане Армению.
Состав сборной Казахстана на предстоящие матчи:
Вратари: Давид Лория («Иртыш»), Стас Покатилов («Кайрат»), Игорь Шацкий («Шахтер»);.
Защитники: Сергей Малый, Юрий Логвиненко, Абзал Бейсебеков (все — «Астана»), Гафуржан Суюмбаев, Елдос Ахметов (оба — «Кайрат»), Александр Марочкин («Окжетпес»), Виктор Дмитренко («Шахтер»), Дмитрий Мирошниченко («Тобол»);.
Полузащитники: Бауыржан Исламхан, Исламбек Куат, (оба — «Кайрат»), Серикжан Мужиков, Асхат Тагыберген (оба — «Астана»), Еркебулан Тунгышбаев, Азат Нургалиев (оба — «Ордабасы»), Максат Байжанов («Кайсар»), Аслан Дарабаев («Иртыш»);.
Нападающие: Роман Муртазаев («Астана»), Танат Нусербаев («Ордабасы»), Алексей Щеткин («Тобол»), Сергей Хижниченко («Шахтер»), Бауыржан Турысбек («Кайрат»). В резервный список попали: вратарь — Марсель Исламкулов («Кайсар»), защитники — Александр Кислицын («Иртыш»), полузащитники — Жакып Кожамберды («Тараз»), Мардан Толебек («Ордабасы»).
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