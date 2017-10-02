Александр Бородюк: Моя работа неудовлетворительна

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Главный тренер национальной сборной Казахстана Александр Бородюк, в преддверии матчей квалификации ЧМ-2018 против команд Румынии и Армении, прокомментировал ситуацию с травмированными, а также оценил шансы Александра Меркеля сыграть за сборную.

— Расскажите о потерях в сборной.

— У нас есть потери. Игроки «Астаны» получили травмы. Их не будет в предстоящих играх. Это Серикжан Мужиков, Дмитрий Шомко и Александр Мокин. Для нас важнее здоровье футболистов, поэтому они будут восстанавливаться в своем клубе. С нашей стороны пожелаем им выздоровления.

— Сергея Малого вызвали от безысходности, учитывая отсутствие игровой практики у него?

— Нельзя так говорить, что от безысходности. Это национальная сборная, куда он неоднократно вызывался. У него есть игры в составе команды, и имеется международный опыт.

Цитата Александр Бородюк Были у нас игроки в резерве, но они, к сожалению, получили травмы. Поэтому есть определенные позиции, в центральной зоне, где игроки имеют желтые карточки. Поэтому был вызван Малый. Я думаю он поможет сборной. А так целая группа вылетела из-за повреждений.

Очень жаль, что Жукова не будет. У него, к сожалению, повторная травма. Исламхан не сможет помочь. Такие креативные футболисты нам необходимы в последних матчах. Но это спорт, это футбол. Есть другие игроки, в которых мы верим. Сборная состоит не из отдельных игроков, а из команды единомышленников, которые могут сыграть и порадовать своих болельщиков.

Футбол ЧМ-2018. Отборочные. Европа Группа E, 5.10.2017, 21:45 -:- Румыния Казахстан

— Квалификация уже фактически подошла к концу, у вас была конкретная задача на этот отборочный цикл или она размытая, вроде омоложения состава?

— На данный момент надо учитывать много факторов. Сейчас достаточно неплохо выступает молодежная сборная. Я говорил уже, что на данный момент есть ряд перспективных молодых футболистов, которых мы бы пригласили сюда. Но у них есть шанс неплохо выступить. Сейчас она играет против сборной Болгарии и может занять хорошие позиции в группе в квалификации ЕВРО-2019. К примеру, был Шторк. Он забирал молодых футболистов и они у него сидели в запасе. Мы не видим смысла в том, чтобы они сидели у нас в запасе, вместо того, чтобы помогать молодежной сборной. У нас есть наброски по молодым игрокам, 5−6 человек в списке. Мы по ним работаем. Я думаю за ними хорошее будущее.

— Ваш контракт заканчивается в конце года?!

— В смысле?

— Контракт с федерацией до какого срока у вас действует?

— Надо знать, наверное. Я не знаю…

— Вы не знаете до какого срока?

— Я знаю, но почему вас этот вопрос интересует?

— Потому что интересно. По каким критериям вашу работу будет ценивать федерация?

— Я не знаю. Это вопрос к федерации.

— Где-то по количеству очков оценивается работа.

— Вы задаете провокационные вопросы. На данный момент моя работа неудовлетворительна. Я для себя самый большой критик, нежели журналисты, которые пишут об этом.

Цитата Александр Бородюк Я сам критикую себя и не удовлетворен своей работой. Ребята достаточно хорошие и я повторяю, что у сборной Казахстана есть будущее. Мою работу будет оценивать руководство федерации.

— Прокомментируйте ситуацию с Меркелем. В одном из интервью он сказал, что у yего есть казахстанский паспорт.

— Достаточно сказать то, что Меркель сначала должен попасть в основной состав «Бохума». И на данном этапе есть ряд других вопросов, которые не касаются прессы.

Футбол ЧМ-2018. Отборочные. Европа Группа E, 8.10.2017, 19:00 -:- Казахстан Армения

— Но у него есть возможность попасть в сборную?

— Естественно, если он будет играть за основной состав и показывать хороший футбол. Конечно, есть возможность. Мы же смотрим. Вы поймите, есть премьер-лига в Казахстане и вторая Бундеслига в Германии. Несомненно, у нее достаточно хороший уровень. Но для того, чтобы попадать в сборную и играть на своей позиции, он должен выступать в основном составе своего клуба. На этой позиции в сборной есть игроки, которые достаточно неплохо выступают в чемпионате Казахстана.

— Какой из двух предстоящих матчей наиболее важен для вас?

— Обе игры для нас важны. В обеих надо показывать хороший футбол и добиваться результата. Наверное, в любой сфере деятельности критерием является результат. Если его нет, то сами понимаете, что начинаются сложности. Для нас решающий матч был со сборной Дании. В психологическом плане, если бы мы достаточно хорошо сыграли, это был бы переломный момент. Здесь надо учитывать много факторов. Стоит выиграть один матч, и уже совсем по-другому команда будет показывать себя. Причем это не я говорю, а отмечают многие специалисты. Главное, чтобы игроки поверили в себя.

— За счет чего сборная сейчас способна дать результат?

— Я думаю, понимание того, что надо порадовать своих болельщиков хорошей и качественной игрой. Как добиться результата?

Цитата Александр Бородюк Если я начну раскрывать нюансы, то это займет много времени. Есть игровое преимущество. Контроль мяча у нас составляет 57%. Но мы не можем реализовать свои моменты. Многим критериям современного футбола мы неплохо соответствуем.

Но мы не используем имеющиеся голевые моменты. Здесь ряд факторов. Главный из них, это исполнительское мастерство. Если ты забиваешь в ворота соперника, то игра складывается по другому сценарию. Здесь важно все — и исполнительское мастерство, и игровое мышление.

Напомним, 5 октября сборная Казахстана на выезде сыграет с командой Румынии, а 8-го примет в Астане Армению.

Состав сборной Казахстана на предстоящие матчи:

Вратари: Давид Лория («Иртыш»), Стас Покатилов («Кайрат»), Игорь Шацкий («Шахтер»);.

Защитники: Сергей Малый, Юрий Логвиненко, Абзал Бейсебеков (все — «Астана»), Гафуржан Суюмбаев, Елдос Ахметов (оба — «Кайрат»), Александр Марочкин («Окжетпес»), Виктор Дмитренко («Шахтер»), Дмитрий Мирошниченко («Тобол»);.

Полузащитники: Бауыржан Исламхан, Исламбек Куат, (оба — «Кайрат»), Серикжан Мужиков, Асхат Тагыберген (оба — «Астана»), Еркебулан Тунгышбаев, Азат Нургалиев (оба — «Ордабасы»), Максат Байжанов («Кайсар»), Аслан Дарабаев («Иртыш»);.

Нападающие: Роман Муртазаев («Астана»), Танат Нусербаев («Ордабасы»), Алексей Щеткин («Тобол»), Сергей Хижниченко («Шахтер»), Бауыржан Турысбек («Кайрат»). В резервный список попали: вратарь — Марсель Исламкулов («Кайсар»), защитники — Александр Кислицын («Иртыш»), полузащитники — Жакып Кожамберды («Тараз»), Мардан Толебек («Ордабасы»).