Де Росси и Пеллегрини не помогут сборной Италии в отборочных матчах ЧМ-2018
МОСКВА, 2 окт —
Р-Спорт. Футболисты сборной Италии Даниэле Де Росси и Лоренцо Пеллегрини из-за травм пропустят заключительные групповые матчи отборочного турнира чемпионата мира-2018 против сборных Македонии и Албании, сообщается на официальном сайте Федерации итальянского футбола (FIGC).
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Сборная Италии сыграет в заключительных матчах группы G с командой Македонии 6 октября в Турине, а с албанцами — 9 октября в Шкодере.
Как отмечается, вместо полузащитников, которые выступают за «Рому», в национальную команду вызваны Брайан Кристанте из «Аталанты» и Роберто Гальярдини из миланского «Интера». Ранее сообщалось, что сборная Италии не сможет рассчитывать на полузащитника «Пари Сен-Жермен» Марко Верратти, который также получил травму.
Сборная Италии идет в турнирной таблице группы G на втором месте, имея в активе 19 очков и отставая на три балла от лидирующей команды Испании. Победитель группы проходит в финальную часть турнира напрямую, а восемь лучших команд из числа занявших вторые места будут бороться за четыре путевки на ЧМ в стыковых матчах.
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