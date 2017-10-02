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2 октября 2017, 17:55 | Футбол: Чемпионат мира | Р-Спорт

Де Росси и Пеллегрини не помогут сборной Италии в отборочных матчах ЧМ-2018

МОСКВА, 2 окт — Р-Спорт. Футболисты сборной Италии Даниэле Де Росси и Лоренцо Пеллегрини из-за травм пропустят заключительные групповые матчи отборочного турнира чемпионата мира-2018 против сборных Македонии и Албании, сообщается на официальном сайте Федерации итальянского футбола (FIGC).

Де Росси и Пеллегрини не помогут сборной Италии в отборочных матчах ЧМ-2018 - Фото Увеличить
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Сборная Италии сыграет в заключительных матчах группы G с командой Македонии 6 октября в Турине, а с албанцами — 9 октября в Шкодере.

Как отмечается, вместо полузащитников, которые выступают за «Рому», в национальную команду вызваны Брайан Кристанте из «Аталанты» и Роберто Гальярдини из миланского «Интера». Ранее сообщалось, что сборная Италии не сможет рассчитывать на полузащитника «Пари Сен-Жермен» Марко Верратти, который также получил травму.

Сборная Италии идет в турнирной таблице группы G на втором месте, имея в активе 19 очков и отставая на три балла от лидирующей команды Испании. Победитель группы проходит в финальную часть турнира напрямую, а восемь лучших команд из числа занявших вторые места будут бороться за четыре путевки на ЧМ в стыковых матчах.

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Новости Чемпионата мира

Футболист сборной Италии Верратти пропустит отборочные матчи ЧМ-2018 из-за травмы

Футболист сборной Италии Верратти пропустит отборочные матчи ЧМ-2018 из-за травмы

МОСКВА, 2 окт — Р-Спорт. Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Марко Верратти из-за травмы не поможет сборной Италии в заключительных матчах группового этапа отборочного турнира чемпионата мира-2018 против команд Македонии и Албании, сообщается на официальном сайте Федерации футбола Италии (FIGC).
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