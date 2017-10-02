Де Росси и Пеллегрини не помогут сборной Италии в отборочных матчах ЧМ-2018

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Сборная Италии сыграет в заключительных матчах группы G с командой Македонии 6 октября в Турине, а с албанцами — 9 октября в Шкодере.

Как отмечается, вместо полузащитников, которые выступают за «Рому», в национальную команду вызваны Брайан Кристанте из «Аталанты» и Роберто Гальярдини из миланского «Интера». Ранее сообщалось, что сборная Италии не сможет рассчитывать на полузащитника «Пари Сен-Жермен» Марко Верратти, который также получил травму.

Сборная Италии идет в турнирной таблице группы G на втором месте, имея в активе 19 очков и отставая на три балла от лидирующей команды Испании. Победитель группы проходит в финальную часть турнира напрямую, а восемь лучших команд из числа занявших вторые места будут бороться за четыре путевки на ЧМ в стыковых матчах.