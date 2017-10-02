Путин 3 октября обсудит подготовку к ЧМ-2018 по футболу на заседании Совета по спорту

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«Участники заседания подведут итоги проведения Кубка конфедераций 2017 года и обсудят план подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года», — говорится в сообщении. Основными докладчиками выступят министр спорта РФ Павел Колобков и генеральный директор Организационного комитета по подготовке и проведению чемпионата мира «Россия-2018» Алексей Сорокин.

Президент также посетит выставку, посвященную подготовке стадионов и аэропортов городов-хозяев к проведению чемпионата мира 2018 года.