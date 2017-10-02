Путин 3 октября обсудит подготовку к ЧМ-2018 по футболу на заседании Совета по спорту
МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 3 октября обсудит ход подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта. Об этом сообщили в
пресс-службе Кремля.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Участники заседания подведут итоги проведения Кубка конфедераций 2017 года и обсудят план подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года», — говорится в сообщении. Основными докладчиками выступят министр спорта РФ Павел Колобков и генеральный директор Организационного комитета по подготовке и проведению чемпионата мира «Россия-2018» Алексей Сорокин.
Президент также посетит выставку, посвященную подготовке стадионов и аэропортов
Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве,
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter