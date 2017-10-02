Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-worldcup/31194455/
2 октября 2017, 15:19 | Футбол: Чемпионат мира | Чемпионат.com

Вернер не поможет сборной Германии в матчах с Северной Ирландией и Азербайджаном

Нападающий «РБ Лейпциг» и сборной Германии Тимо Вернер не поможет своей национальной команде в оставшихся матчах группового квалификационного турнира чемпионата мира 2018 года с Северной Ирландией (5 октября) и Азербайджаном (8 октября).

Нападающий РБ Лейпциг и сборной Германии <span class=error>Тимо</span> <span class=error>Вернер</span> не поможет своей национальной команде в оставшихся матчах группового квалификационного турнира чемпионата мира 2018 года с Северной Ирландией (5 октября) и Азербайджаном (8 октября). Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Футболист был вынужден покинуть расположение сборной Германии из-за травмы. Об этом говорится на официальной странице немецкого футбольного союза в «Твиттере».

В текущей отборочной кампании Тимо Вернер принял участие в 3 матчах и забил 3 гола. В ближайшее время главный тренер Йоахим Лёв должен найти замену Вернеру.

Сборная Германии после восьми матчей набрала 24 очка и занимает первое место в группе С.

Сборная Германии
Новости Матчи Состав Статистика
РБ Лейпциг
Новости Матчи Состав Статистика
Сборная Северной Ирландии
Новости Матчи Состав Статистика
Сборная Азербайджана
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Чемпионата мира

Сборная Казахстана по футболу понесла потери перед матчами против Румынии и Армении

Сборная Казахстана по футболу понесла потери перед матчами против Румынии и Армении

Сборная Казахстана по футболу понесла потери перед матчами против команд Румынии и Армении в рамках отборочного турнира к чемпионату мира-2018, передает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу ФФК.
Еще 7 новостей  Все новости

Не смог уйти от ножа. Как убили ходока, защищавшего девушек

Каррера или Карпин? Угадай тренера «Спартака»

Медведева идёт на десерт. Что ждёт Россию на Олимпиаде

Каррера: я не говорил, что виноваты игроки. Первый виноватый — я