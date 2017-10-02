Вернер не поможет сборной Германии в матчах с Северной Ирландией и Азербайджаном
Нападающий «РБ Лейпциг» и сборной Германии Тимо Вернер не поможет своей национальной команде в оставшихся матчах группового квалификационного турнира чемпионата мира 2018 года с Северной Ирландией (5 октября) и Азербайджаном (8 октября).
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Футболист был вынужден покинуть расположение сборной Германии
В текущей отборочной кампании Тимо Вернер принял участие в 3 матчах и забил 3 гола. В ближайшее время главный тренер Йоахим Лёв должен найти замену Вернеру.
Сборная Германии после восьми матчей набрала 24 очка и занимает первое место в группе С.
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