Сборная Казахстана по футболу понесла потери перед матчами против Румынии и Армении
Сборная Казахстана по футболу понесла потери перед матчами против команд Румынии и Армении в рамках отборочного турнира к чемпионату мира-2018, передает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на
пресс-службу ФФК.
В этих играх главный тренер национальной сборной Александр Бородюк
«На данный момент эти футболисты, к сожалению, помочь команде в двух оставшихся матчах не смогут. Мы тщательно следим за состоянием наших игроков, поэтому на предстоящие матчи было решено их не вызывать. Желаем футболистам скорейшего выздоровления», — прокомментировал эту ситуацию Бородюк.
Вместо них в сборную были вызваны защитник «Астаны» Сергей Малый и нападающий «Кайрата» Бауыржан Турысбек. С разрешения тренерского штаба по семейным обстоятельствам немного позже в стан главной команды страны прибудут нападающий «Ордабасы» Танат Нусербаев и защитник «Астаны» Юрий Логвиненко. Они присоединятся к команде сегодня вечером (2 октября).
Матч с Румынией состоится в ночь с 5 на 6 октября в городе Плоешти, а поединок с Арменией — 8 октября в Астане.
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