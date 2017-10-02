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https://sport.mail.ru/news/football-worldcup/31193338/
2 октября 2017, 14:00 | Футбол: Чемпионат мира | Vesti.kz

Сборная Казахстана по футболу понесла потери перед матчами против Румынии и Армении

Сборная Казахстана по футболу понесла потери перед матчами против команд Румынии и Армении в рамках отборочного турнира к чемпионату мира-2018, передает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу ФФК.

В этих играх главный тренер национальной сборной Александр Бородюк из-за различных повреждений не сможет рассчитывать на футболистов «Астаны» Дмитрия Шомко и Серикжана Мужикова, полузащитника «Кайрата» Бауыржана Исламхана, дисквалификация которого истекала бы к поединку с Арменией, и защитника «Ордабасы» Темирлана Ерланова.

«На данный момент эти футболисты, к сожалению, помочь команде в двух оставшихся матчах не смогут. Мы тщательно следим за состоянием наших игроков, поэтому на предстоящие матчи было решено их не вызывать. Желаем футболистам скорейшего выздоровления», — прокомментировал эту ситуацию Бородюк.

Вместо них в сборную были вызваны защитник «Астаны» Сергей Малый и нападающий «Кайрата» Бауыржан Турысбек. С разрешения тренерского штаба по семейным обстоятельствам немного позже в стан главной команды страны прибудут нападающий «Ордабасы» Танат Нусербаев и защитник «Астаны» Юрий Логвиненко. Они присоединятся к команде сегодня вечером (2 октября).

Матч с Румынией состоится в ночь с 5 на 6 октября в городе Плоешти, а поединок с Арменией — 8 октября в Астане.

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