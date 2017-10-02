Футболист сборной Италии Верратти пропустит отборочные матчи ЧМ-2018 из-за травмы

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Сборная Италии сыграет с командой Македонии 6 октября в Турине, а с албанцами — 9 октября в Шкодере.

Верратти получил травму в субботнем матче чемпионата Франции против «Бордо» (6:2) и был заменен на 79-й минуте. Вместо него в сборную впервые был вызван футболист «Кальяри» Николо Барелла. Также состав команды пополнил форвард «Кьево» Роберто Инглезе.

Сборная Италии идет в турнирной таблице группы G на втором месте, имея в активе 19 очков и отставая на три балла от лидирующей команды Испании. Победитель группы проходит в финальную часть турнира напрямую, а восемь лучших команд из числа занявших вторые места будут бороться за четыре путевки на ЧМ в стыковых матчах.