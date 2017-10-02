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2 октября 2017, 13:21 | Футбол: Чемпионат мира | Р-Спорт

Футболист сборной Италии Верратти пропустит отборочные матчи ЧМ-2018 из-за травмы

МОСКВА, 2 окт — Р-Спорт. Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Марко Верратти из-за травмы не поможет сборной Италии в заключительных матчах группового этапа отборочного турнира чемпионата мира-2018 против команд Македонии и Албании, сообщается на официальном сайте Федерации футбола Италии (FIGC).

Полузащитник Пари <span class=error>Сен</span>-<span class=error>Жермен</span> Марко <span class=error>Верратти</span> <nobr>из-за </nobr>травмы не поможет сборной Италии в заключительных матчах группового этапа отборочного турнира чемпионата мира-2018 против команд Македонии и Албании сообщается на официальном сайте Федерации футбола Италии (<span class=error>FIGC</span>). Увеличить
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Сборная Италии сыграет с командой Македонии 6 октября в Турине, а с албанцами — 9 октября в Шкодере.

Верратти получил травму в субботнем матче чемпионата Франции против «Бордо» (6:2) и был заменен на 79-й минуте. Вместо него в сборную впервые был вызван футболист «Кальяри» Николо Барелла. Также состав команды пополнил форвард «Кьево» Роберто Инглезе.

Сборная Италии идет в турнирной таблице группы G на втором месте, имея в активе 19 очков и отставая на три балла от лидирующей команды Испании. Победитель группы проходит в финальную часть турнира напрямую, а восемь лучших команд из числа занявших вторые места будут бороться за четыре путевки на ЧМ в стыковых матчах.

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