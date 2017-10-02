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2 октября 2017, 13:24 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

ФИФА: Степень готовности стадиона ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону не вызывает опасений

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 октября. /ТАСС/. Степень готовности «Ростов-Арены», которая возводится к чемпионату мира по футболу 2018 года, не вызывает опасений. Об этом журналистам сообщил директор департамента Международной федерации футбола (ФИФА) по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит.

ФИФА: Степень готовности стадиона ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону не вызывает опасений - Фото Увеличить
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Совместная делегация представителей ФИФА и оргкомитета «Россия-2018» проводит шестой операционный визит по подготовке стадионов чемпионата мира. С 26 сентября по 5 октября делегация посетит стадионы в восьми городах- организаторах матчей ЧМ-2018: Екатеринбурге, Самаре, Саранске, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Калининграде и Москве (стадион «Лужники»). Основная цель визита — обсуждение операционной деятельности стадионов во время.

«Пока у нас нет опасений по поводу готовности стадиона, серьезных рисков нет. Сегодня мы проведем рабочее совещание, в рамках которого все представители департаментов ФИФА выскажут замечания и комментарии в адрес подрядчика и он учтет их в своей работе. Никаких опасений по поводу сроков окончания работ у нас нет», — сказал Смит.

Вместимость нового стадиона в Ростове-на-Дону составит 45 тысяч зрителей. Окончательный срок завершения работ по возведению новой арены по контракту — 25 декабря 2017 года. Работы ведутся с опережением графика, провести первые матчи на стадионе планируется в ноябре текущего года.
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ФИФА: степень готовности стадиона ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону не вызывает опасений

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