ФИФА: степень готовности стадиона ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону не вызывает опасений

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Совместная делегация представителей ФИФА и оргкомитета «Россия-2018» проводит шестой операционный визит по подготовке стадионов чемпионата мира. С 26 сентября по 5 октября делегация посетит стадионы в восьми городах- организаторах матчей ЧМ-2018: Екатеринбурге, Самаре, Саранске, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Калининграде и Москве (стадион «Лужники»). Основная цель визита — обсуждение операционной деятельности стадионов во время.

«Пока у нас нет опасений по поводу готовности стадиона, серьезных рисков нет. Сегодня мы проведем рабочее совещание, в рамках которого все представители департаментов ФИФА выскажут замечания и комментарии в адрес подрядчика и он учтет их в своей работе. Никаких опасений по поводу сроков окончания работ у нас нет», — сказал Смит.