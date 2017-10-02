Лоренцо Инсинье: Мы не боимся стыковых матчей
Нападающий сборной Италии Лоренцо Инсинье в преддверии матчей отборочного турнира чемпионата мира 2018 года заявил, что команда намерена попасть на турнир в России через стыковые игры.
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За два тура до завершения квалификации четырехкратные чемпионы мира занимают второе место в группе G, набрав 19 очков. Отставание от лидирующей Испании составляет 3 балла.
— Стыковые матчи? Мы их не боимся, — цитирует Rai Sport Инсинье. — Мы постараемся справиться с этим лучшим образом и попасть на чемпионат мира. Я постараюсь отдать национальной команде все, потому что я всегда мечтал об этом (выступлении на чемпионате мира. — Прим. «СЭ»).
В предстоящих матчах сборная Италии сыграет с Македонией (6 октября, дома) и Албанией (9 октября, на выезде).
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