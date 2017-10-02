Паредес, Ригони и Маммана вызваны в сборную Аргентины на игры с Перу и Эквадором

МОСКВА, 2 окт — Р-Спорт. Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста, нападающий лондонского «Челси» Альваро Мората и защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль не сыграют за сборную Испании по футболу в матчах отборочного цикла чемпионата мира 2018 года в России против команд Албании и Израиля, сообщается на официальном сайте «Красной фурии».