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2 октября 2017, 9:39 | Футбол: Чемпионат мира | Чемпионат.com

Паредес, Ригони и Маммана вызваны в сборную Аргентины на игры с Перу и Эквадором

Тренерский штаб сборной Аргентины во главе с Хорхе Сампаоли определился с составом команды на матчи отборочного турнира к чемпионату мира 2018 года с командами Перу (6 октября) и Эквадора (11 октября).

Тренерский штаб сборной Аргентины во главе с <span class=error>Хорхе</span> <span class=error>Сампаоли</span> определился с составом команды на матчи отборочного турнира к чемпионату мира 2018 года с командами Перу (6 октября) и Эквадора (11 октября). Увеличить
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В список вошли сразу три футболиста «Зенита»: защитник Эммануэль Маммана, хавбек Леандро Паредес и нападающий Эмилиано Ригони.

За два тура до окончания отборочного турнира ЧМ-2018 Аргентина имеет в активе 24 очка и занимает пятое место в турнирной таблице.

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Иньеста и Мората не помогут испанцам в матчах отбора ЧМ-2018

Иньеста и Мората не помогут испанцам в матчах отбора ЧМ-2018

МОСКВА, 2 окт — Р-Спорт. Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста, нападающий лондонского «Челси» Альваро Мората и защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль не сыграют за сборную Испании по футболу в матчах отборочного цикла чемпионата мира 2018 года в России против команд Албании и Израиля, сообщается на официальном сайте «Красной фурии».
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