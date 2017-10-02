Иньеста и Мората не помогут испанцам в матчах отбора ЧМ-2018
МОСКВА, 2 окт —
Р-Спорт. Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста, нападающий лондонского «Челси» Альваро Мората и защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль не сыграют за сборную Испании по футболу в матчах отборочного цикла чемпионата мира 2018 года в России против команд Албании и Израиля, сообщается на официальном сайте «Красной фурии».
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Карвахаль выбыл на неопределенный срок
Лидирующие в группе G испанцы примут команду Албании 6 октября в Аликанте, а 9-го сыграют в Иерусалиме с израильтянами.
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