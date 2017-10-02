Иньеста и Мората не помогут испанцам в матчах отбора ЧМ-2018

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Карвахаль выбыл на неопределенный срок из-за острого перикардита, Мората получил повреждение в матче премьер-лиги с «Манчестер Сити» (0:1). Как сообщается на сайте «Барселоны», Иньеста пропустит около 10 дней из-за травмы подколенного сухожилия, полученного в матче чемпионата Испании с «Лас-Пальмасом» (3:0).

Лидирующие в группе G испанцы примут команду Албании 6 октября в Аликанте, а 9-го сыграют в Иерусалиме с израильтянами.