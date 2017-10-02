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2 октября 2017, 9:33 | Футбол: Чемпионат мира | Р-Спорт

Иньеста и Мората не помогут испанцам в матчах отбора ЧМ-2018

МОСКВА, 2 окт — Р-Спорт. Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста, нападающий лондонского «Челси» Альваро Мората и защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль не сыграют за сборную Испании по футболу в матчах отборочного цикла чемпионата мира 2018 года в России против команд Албании и Израиля, сообщается на официальном сайте «Красной фурии».

Полузащитник Барселоны Андрес Иньеста нападающий лондонского Челси Альваро Мората и защитник мадридского Реала Даниэль Карвахаль не сыграют за сборную Испании по футболу в матчах отборочного цикла чемпионата мира 2018 года в России против команд Албании и Израиля сообщается на официальном сайте Красной фурии. Увеличить
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Карвахаль выбыл на неопределенный срок из-за острого перикардита, Мората получил повреждение в матче премьер-лиги с «Манчестер Сити» (0:1). Как сообщается на сайте «Барселоны», Иньеста пропустит около 10 дней из-за травмы подколенного сухожилия, полученного в матче чемпионата Испании с «Лас-Пальмасом» (3:0).

Лидирующие в группе G испанцы примут команду Албании 6 октября в Аликанте, а 9-го сыграют в Иерусалиме с израильтянами.

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