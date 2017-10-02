Георгий Жуков: Сборной необходимо доказать, что не все так плохо

— Надеюсь, что мы наконец наберем очки, потому что сейчас очень большое давление на сборную, хотя в предыдущих матчах мы играли не так плохо, как это кажется по счету, именно в игровом плане были приятные моменты. Поэтому я думаю, что даже с Румынией на выезде можно играть и добыть положительный результат. А с Арменией мы просто обязаны взять очки, ради тренера, родных трибун, да ради себя в конце концов.

— Обойти Армению и занять пятое место — это имеет большое значение?

— Пятое место, конечно многое не меняет, дело не в том, что надо кого-то обойти, просто необходимо доказать себе, болельщикам, что не все так плохо, как это выглядит сейчас.

— Александр Генрихович интересовался по поводу вашего состояния?

— Я постоянно в контакте с тренерским штабом, они очень надеялись, что успею восстановиться к играм сборной, но к сожалению, не получилось.

— Известно, что в долгосрочных планах у Бородюка вы и Куат рассматривались, как основная пара центральных полузащитников, вам приятно, что есть определенный кредит доверия?

— Да, действительно приятно, что Александр Генрихович мне доверяет, ради него я хочу проявить себя еще лучше, это вера зажигает меня изнутри, но к сожалению, я еще не смог доказать это в полной мере.

— Возвращение Исламхана в сборную — это важный фактор?

— Безусловно, он поможет сборной, при нем команда способна больше владеть мячом, играть более комбинационно.