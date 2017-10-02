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https://sport.mail.ru/news/football-worldcup/31188749/
2 октября 2017, 10:15 | Футбол: Чемпионат мира | Sports.kz

Георгий Жуков: Сборной необходимо доказать, что не все так плохо

Полузащитник Национальной сборной Казахстана и аматинского «Кайрата» Георгий Жуков не сможет принять участие в грядущих матчах с Румынией и Арменией, но сам игрок не теряет оптимизма, отметив в интервью корреспонденту KazFootball.kz чего может достичь команда Александр Бородюка на финише отборочного цикла чемпионата мира-2018.

— Надеюсь, что мы наконец наберем очки, потому что сейчас очень большое давление на сборную, хотя в предыдущих матчах мы играли не так плохо, как это кажется по счету, именно в игровом плане были приятные моменты. Поэтому я думаю, что даже с Румынией на выезде можно играть и добыть положительный результат. А с Арменией мы просто обязаны взять очки, ради тренера, родных трибун, да ради себя в конце концов.

— Обойти Армению и занять пятое место — это имеет большое значение?
— Пятое место, конечно многое не меняет, дело не в том, что надо кого-то обойти, просто необходимо доказать себе, болельщикам, что не все так плохо, как это выглядит сейчас.

— Александр Генрихович интересовался по поводу вашего состояния?
— Я постоянно в контакте с тренерским штабом, они очень надеялись, что успею восстановиться к играм сборной, но к сожалению, не получилось.

— Известно, что в долгосрочных планах у Бородюка вы и Куат рассматривались, как основная пара центральных полузащитников, вам приятно, что есть определенный кредит доверия?
— Да, действительно приятно, что Александр Генрихович мне доверяет, ради него я хочу проявить себя еще лучше, это вера зажигает меня изнутри, но к сожалению, я еще не смог доказать это в полной мере.

— Возвращение Исламхана в сборную — это важный фактор?
— Безусловно, он поможет сборной, при нем команда способна больше владеть мячом, играть более комбинационно.

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