Швейцарский судья обслужит матч Румынии и Казахстана

Эту встречу обслужит судейская бригада из Швейцарии во главе с Сандро Шерером, помогать ему будут Стефан Де Алмейда и Сладан Йосипович, четвертый судья — Ален Бьери.



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