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2 октября 2017, 10:22 | Футбол: Чемпионат мира | Sports.kz

Швейцарский судья обслужит матч Румынии и Казахстана

Сборная Казахстана следующий матч отборочного турнира чемпионата мира-2018 проведет на выезде со сборной Румынии, пишет Sports.kz.

Эту встречу обслужит судейская бригада из Швейцарии во главе с Сандро Шерером, помогать ему будут Стефан Де Алмейда и Сладан Йосипович, четвертый судья — Ален Бьери.

Игры Румыния — Казахстан пройдет в ночь с четверга на пятницу в 00:45 по времени Астаны. Прямая трансляция на телеканале «Qazsport». Букмекерская контора 1XBET отдает значительное преимущество хозяевам поля: победа Румынии — 1.24, ничья — 7, победа Казахстана — 14.5.

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