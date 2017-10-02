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Встреча Испания — Албания пройдёт на стадионе «Хосе Рико Перес» в Аликанте 6 октября, начало — в 21:45 мск. После восьми туров Испания набрала 22 очка и возглавляет группу G. Албания (13) находится на третьей позиции.

Добавим, что Еськов также будет резервным арбитром на матче Эстония — Босния и Герцеговина (10 октября), который состоится в Таллине.