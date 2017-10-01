Иньеста из-за травмы, скорее всего, пропустит матчи Испании с Албанией, Израилем

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Сегодня, 1 октября, 33-летний футболист принял участие в домашнем матче 7-го тура чемпионата Испании с «Лас-Пальмасом» (3:0). Игрок вышел на поле на замену на 46-й минуте, однако на 84-й минуте из-за повреждения не смог продолжить встречу.

Таким образом, хавбек, который был вызван в сборную Испании на матчи отборочного турнира чемпионата мира 2018 года со сборными Албании (6 октября) и Израиля (9 октября), скорее всего, помочь национальной команде не сможет.