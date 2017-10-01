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1 октября 2017, 11:32 | Футбол: Чемпионат мира | Lenta.Ru

СМИ сообщили о возможности отстранения сборной Испании от ЧМ-2018

Международная федерация футбола (ФИФА) может отстранить сборную Испании от участия в чемпионате мира 2018 года из-за референдума о независимости Каталонии. Об этом сообщает Marca.

Международная федерация футбола (ФИФА) может отстранить сборную Испании от участия в чемпионате мира 2018 года из-за референдума о независимости Каталонии. Руководство Ла Лиги пригрозило Барселоне представляющей столицу Каталонии исключением из числа участников чемпионата если область отделится от королевства. Увеличить
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Руководство испанской Ла Лиги пригрозило «Барселоне», представляющей столицу Каталонии, исключением из числа участников чемпионата, если область отделится от королевства. ФИФА рассматривает это как незаконное вмешательство политических сил в футбол, что является нарушением правил организации.

В связи с этим федерация не исключает возможность отстранения сборной Испании от всех турниров, проводимых под ее эгидой, в том числе чемпионата мира-2018.

Голосование на референдуме о независимости Каталонии началось ранее 1 октября на ряде участков региона. Голосование продлится до 20:00 по местному времени (21:00 по Москве).

29 сентября министр спорта области Жерар Фигерас сообщил, что «Барселона» сможет выступать в чемпионатах Англии, Франции или Италии в случае получения Каталонией независимого статуса. Он привел в пример «Монако», выступающий в чемпионате Франции, и валлийские клубы, играющие в английских лигах.

Сборная Испании — чемпион мира 2010 года. Также команда дважды выигрывала чемпионат Европы в 2008 и 2012 годах.

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