Чего опасается тренер Румынии перед матчем с Казахстаном

— У нас есть статистика, и она вызывает опасения. Проблема в том, что наши нападающие не забивают много мячей. Когда ты в плохой форме, то не можешь играть за сборную, — сказал Контра.



Отметим, что на матч с Казахстаном Контра заявил трех форвардов — Богдан Станку («Бурсаспор», Турция), Флорин Андоне («Депортиво», Испания), Клаудиу Кешеру («Лудогорец», Болгария).



Матч Румыния — Казахстан состоится 5 октября (6 октября в 00:45 по астанинскому времени) в Плоешти (Румыния).