Чего опасается тренер Румынии перед матчем с Казахстаном
Главный тренер сборной Румынии Космин Контра рассказал в интервью Telekomsport.ro об одной из проблем команды перед матчем отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Казахстана, сообщает Sports.kz.
— У нас есть статистика, и она вызывает опасения. Проблема в том, что наши нападающие не забивают много мячей. Когда ты в плохой форме, то не можешь играть за сборную, — сказал Контра.
Отметим, что на матч с Казахстаном Контра заявил трех форвардов — Богдан Станку («Бурсаспор», Турция), Флорин Андоне («Депортиво», Испания), Клаудиу Кешеру («Лудогорец», Болгария).
Матч Румыния — Казахстан состоится 5 октября (6 октября в 00:45 по астанинскому времени) в Плоешти (Румыния).
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