Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-worldcup/31182708/
1 октября 2017, 16:18 | Футбол: Чемпионат мира | Sports.kz

Чего опасается тренер Румынии перед матчем с Казахстаном

Главный тренер сборной Румынии Космин Контра рассказал в интервью Telekomsport.ro об одной из проблем команды перед матчем отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Казахстана, сообщает Sports.kz.

 — У нас есть статистика, и она вызывает опасения. Проблема в том, что наши нападающие не забивают много мячей. Когда ты в плохой форме, то не можешь играть за сборную, — сказал Контра.

Отметим, что на матч с Казахстаном Контра заявил трех форвардов — Богдан Станку («Бурсаспор», Турция), Флорин Андоне («Депортиво», Испания), Клаудиу Кешеру («Лудогорец», Болгария).

Матч Румыния — Казахстан состоится 5 октября (6 октября в 00:45 по астанинскому времени) в Плоешти (Румыния).

Сборная Румынии
Новости Матчи Состав Статистика
Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Чемпионата мира

Тренер сборной Румынии внес серьезные изменения в состав на матч с Казахстаном

Тренер сборной Румынии внес серьезные изменения в состав на матч с Казахстаном

Главный тренер национальной сборной Румынии Космин Контра внес коррективы в заявку на матч отборочного турнира чемпионата мира-2018 против команды Казахстана, сообщает Sports.kz со ссылкой на Digisport.ro.
Еще 7 новостей  Все новости
01 октября

Мелита Граф: «Казахстану не хватает стадионов с натуральным газоном»

Трансляции матчей Премьер-Лиги «Тобол» - «Астана» и «Тараз» - «Актобе»

Абель Санчес сравнил Геннадия Головкина с Флойдом Мэйвезером