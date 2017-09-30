Тренер сборной Румынии внес серьезные изменения в состав на матч с Казахстаном

Так, из первоначальной версии состава были исключены вратарь Силвиу Лунг, защитники Кристиан Сэпунару (оба — «Кайсериспор», Турция), Валерикэ Гэман, Пауль Папп (оба — «Карабюкспор», Турция) и Алин Тошка («Бетис», Испания) и полузащитники Александру Максим («Майнц», Германия), Габриэль Торже, Кристиан Тэнасе (оба — «Карабюкспор», Турция) и Адриан Стоян («Кротоне», Италия).



Вместо них заявлены вратарь Флорин Ницэ, защитники Михай Бэлаша, Ромарио Бензар (все — «Стяуа»), Сержиу Ханка («Динамо») и Кристиан Ганя («Вииторул») и полузащитники Никушор Банку («Университатя»), Константин Будеску, Михай Пинтилий (оба — «Стяуа»), Александру Ионицэ («Астра»), Чиприан Дяк и Овидиу Хобан (оба — «ЧФР»).



Матч Румыния — Казахстан состоится 5 октября (6 октября в 00:45 по астанинскому времени) в Плоешти (Румыния). Букмекерская контора 1XBET предлагает на него следующие коэффициенты: победа Румынии — 1.27, ничья — 6.7, победа Казахстана — 14.5.