МОСКВА, 30 сентября. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Екатеринбургский стадион чемпионата мира по футболу 2018 года, по предварительной информации, может открыться 15 апреля матчем чемпионата России между местным «Уралом» и московским «Спартаком». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе уральского клуба.

«Предварительно стадион в Екатеринбурге может открыться матчем со “Спартаком” 15 апреля. Сейчас обсуждается такой вариант», — сказали в пресс-службе.

Ранее было объявлено, что «Екатеринбург-Арена» после реконструкции будет открыта в декабре. Стадион на время чемпионата мира сможет принять 35 тысяч зрителей, после турнира вместимость снизится до 23 тысяч. Арена примет четыре матча группового этапа ЧМ.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля.