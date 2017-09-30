Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин планирует сыграть в первом матче на новом стадионе
Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин планирует сыграть в первом матче на новом стадионе в Нижнем Новгороде.
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исполняющего обязанности главы региона 30 сентября 2017 года.
О проведении 8 октября матча между командами правительства и строителей ушедший в отставку с поста губернатора Нижегородской области Валерий Шанцев объявил в конце августа. Тогда он и сам планировал принять участие в игре.
«Матч состоится,
«Изначально подготовка к ЧМ была в фокусе моего внимания, это первоочередная задача, за которую нужно взяться лично. Первое впечатление от программы подготовки — это масштабность. Программа включает в себя 15 подразделов, 126 мероприятий», — добавил врио губернатора.
«Это огромная работа и огромное наследие, которое останется после чемпионата мира. Критических срывов нет нигде, некоторое отставание есть по некоторым мероприятиям, мы его наверстаем», — сказал Никитин в заключение.
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