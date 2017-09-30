ФИФА довольна состоянием газона на стадионе «Нижний Новгород»

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 сентября. /ТАСС/. Директор департамента Международной федерации футбола (ФИФА) по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит остался доволен состоянием газона на стадионе «Нижний Новгород», который возводится к чемпионату мира 2018 года. Об этом Смит сообщил журналистам.

Совместная делегация представителей ФИФА и оргкомитета «Россия-2018» проводит шестой операционный визит по подготовке стадионов чемпионата мира. С 26 сентября по 5 октября делегация посетит стадионы в восьми городах-организаторах матчей ЧМ-2018: Екатеринбурге, Самаре, Саранске, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Калининграде и Москве (стадион «Лужники»). Основная цель визита — обсуждение операционной деятельности стадионов во время.

«Ход работ в Нижнем Новгороде идет в графике, это здорово. Сейчас мы стоим на зеленом газоне, который был засеян в июле, вскоре оно будет укреплено. Мы тщательно следим за его обслуживанием. Важно подготовить его к зиме, чтобы сохранить в таком виде», — сказал Смит.

«Строительные работы подходят к концу, нас это очень радует», — добавил Смит.

Стадион «Нижний Новгород» строится на месте слияния Оки и Волги, рядом с историческим центром города. Вместимость арены — 45 тысяч мест, срок сдачи — декабрь 2017 года. Здесь пройдут шесть матчей чемпионата мира, в том числе ¼ финала.