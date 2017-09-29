Генрих Мхитарян и еще 23 игрока вызваны в сборную Армении на матч с Казахстаном

Лишь девять футболистов из списка Петросяна представляют клубы местного чемпионата. Из 14 «легионеров» самый известный — полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян. Получил приглашение и экс-полузащитник «Актобе» Маркос Пиццелли.

5 октября Армения в Ереване примет Польшу, а спустя три дня в Астане встретится с Казахстаном.

Список игроков, вызванных в сборную Армению:

Вратари: Григор Меликсетян, Арсен Бегларян (оба — «Гандзасар»), Гор Манукян («Пюник).

Защитники: Тарон Восканян («Неа Саламина», Кипр), Вараздат Хароян («Урал», Россия), Гаэль Андонян («Олимпик» Марсель, Франция), Оганес Амбарцумян («Вардар», Македония), Камо Оганесян («Торпедо-БелАЗ», Беларусь), Гагик Дагбашян («Алашкерт»), Артем Микаэлян, Роберт Дарбинян (оба — «Ширак»).

Полузащитники: Генрих Мхитарян («Манчестер Юнайтед», Англия), Давид Маноян («Неа Саломина», Кипр), Гор Малакян, Эдгар Малакян («Сталь», Украина), Маркос Пиццелли («Аль-Шабаб», Саудовская Аравия), Гегам Кадимян («Ворскла», Украина), Артак Едигарян, Артем Григорян, Артем Симонян (все — «Алашакерт»).

Нападающие: Тигран Барсегян («Вардар», Македония), Руслан Корян («СКА-Хабаровск», Россия), Саркис Адамян («Ян Регенсбург», Германия).

Отметим, что Армения 26 марта этого года разгромила Казахстан со счетом 3:0. Тот матч стал первым официальным для главного тренера Александра Бородюка.

Сборная Казахстана перед астанинским матчем с Арменией слетает в Бухарест, где 5 октября встретится с Румынией.

На данный момент в группе Е с 19 очками лидирует Польша. Далее идут Черногория и Дания, набравшие по 16 баллов. Четвертое место с девятью очками занимает Румыния, пятой с шестью баллами идет Армения, а Казахстан с двумя очками замыкает таблицу.