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https://sport.mail.ru/news/football-worldcup/31171105/
29 сентября 2017, 16:30 | Футбол: Чемпионат мира | Чемпионат.com

Озил и Хедира не вызваны в сборную Германии на матчи в октябре

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв сообщил, что полузащитник «Арсенала» Месут Озил и хавбек «Ювентуса» Сами Хедира в связи с повреждениями не получили вызов в национальную команду на матчи отборочного турнира ЧМ-2018 в октябре, сообщает Goal.

Главный тренер сборной Германии Йоахим <span class=error>Лёв</span> сообщил что полузащитник Арсенала <span class=error>Месут</span> <span class=error>Озил</span> и хавбек <span class=error>Ювентуса</span> Сами <span class=error>Хедира</span> в связи с повреждениями не получили вызов в национальную команду на матчи отборочного турнира ЧМ-2018 в октябре сообщает <span class=error>Goal</span>. Увеличить
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Состав сборной Германии на октябрьские матчи выглядит следующим образом:

Голкиперы: Бернд Лено («Байер»), Марк-Андре тер Штеген («Барселона»), Кевин Трапп («ПСЖ»).

Защитники: Жером Ботенг, Матс Хуммельс, Джошуа Киммих, Никлас Зюле (все — «Бавария»), Маттиас Гинтер («Боруссия» М), Шкодран Мустафи («Арсенал»), Марвин Платтенхардт («Герта»), Антонио Рюдигер («Челси»).

Полузащитники: Юлиан Брандт («Байер»), Эмре Джан («Ливерпуль»), Леон Горецка («Шальке-04»), Тони Кроос («Реал»), Себастьян Руди («Бавария»), Юлиан Дракслер («ПСЖ»), Лерой Зане («Манчестер Сити»), Амин Юнес («Аякс»).

Нападающие: Томас Мюллер («Бавария»), Ларс Штиндль («Боруссия М»), Сандро Вагнер («Хоффенхайм»), Тимо Вернер («РБ Лейпциг»).

Сборная Германии, которая располагается на первом месте в группе С, сыграет на выезде с Северной Ирландией (5 октября) и Азербайджаном (8 октября).

Сборная Германии
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