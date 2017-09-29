Озил и Хедира не вызваны в сборную Германии на матчи в октябре
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв сообщил, что полузащитник «Арсенала» Месут Озил и хавбек «Ювентуса» Сами Хедира в связи с повреждениями не получили вызов в национальную команду на матчи отборочного турнира ЧМ-2018 в октябре, сообщает Goal.
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Состав сборной Германии на октябрьские матчи выглядит следующим образом:
Голкиперы: Бернд Лено («Байер»),
Защитники: Жером Ботенг, Матс Хуммельс, Джошуа Киммих, Никлас Зюле (все — «Бавария»), Маттиас Гинтер («Боруссия» М), Шкодран Мустафи («Арсенал»), Марвин Платтенхардт («Герта»), Антонио Рюдигер («Челси»).
Полузащитники: Юлиан Брандт («Байер»), Эмре Джан («Ливерпуль»), Леон Горецка («Шальке-04»), Тони Кроос («Реал»), Себастьян Руди («Бавария»), Юлиан Дракслер («ПСЖ»), Лерой Зане («Манчестер Сити»), Амин Юнес («Аякс»).
Нападающие: Томас Мюллер («Бавария»), Ларс Штиндль («Боруссия М»), Сандро Вагнер («Хоффенхайм»), Тимо Вернер («РБ Лейпциг»).
Сборная Германии, которая располагается на первом месте в группе С, сыграет на выезде с Северной Ирландией (5 октября) и Азербайджаном (8 октября).
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