Мората вызван в сборную Испании на матчи против Албании и Израиля
Тренерский штаб сборной Испании объявил состав на матчи отборочного турнира чемпионата мира 2018 года против Албании (дома, 6 октября) и Израиля (на выезде, 9 октября).
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Так, в список нападающих включен новичок «Челси» Альваро Мората, забивший в 8 матчах за новый клуб 7 голов.
Полностью состав сборной испании выглядит следующим образом:
вратари: Кепа Аррисабалага, Давид де Хеа, Пепе Рейна;.
защитники: Жорди Альба, Сесар Аспиликуэта, Марк Бартра, Дани Карвахаль, Начо, Начо Монреаль, Жерар Пике, Серхио Рамос;.
полузащитники: Тиагу Алькантара, Серхио Бускетс, Асьер Ильяраменди, Давид Силва, Андрес Иньеста, Сауль Ньигес, Коке, Марко Асенсио;.
нападающие: Яго Аспас, Хосе Кальехон, Родриго Морено, Альваро Мората, Педро.
Напомним, Испания занимает первое место в группе G, набрав в 8 играх 22 очка. Занимающая вторую строчку Италия набрала 19 баллов.
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