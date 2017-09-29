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29 сентября 2017, 14:43 | Футбол: Чемпионат мира | Спорт-Экспресс

ФИФА дисквалифицировала Алли на один матч

Полузащитник «Тоттенхэма» и сборной Англии Деле Алли дисквалифицирован на один матч.

Полузащитник Тоттенхэма и сборной Англии Деле <span class=error>Алли</span> дисквалифицирован на один матч. Увеличить
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ФИФА вынесла такое решение в отношении хавбека за его жест в матче отбора ЧМ-2018 со Словакией (2:1). В этой игре Алли показал средний палец.

Сам игрок утверждал позднее, что этот жест предназначался Кайлу Уокеру, с которым они якобы так шутят друг над другом. Это подтвердил и сам Уокер.

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