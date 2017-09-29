ФИФА дисквалифицировала Алли на один матч

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ФИФА вынесла такое решение в отношении хавбека за его жест в матче отбора ЧМ-2018 со Словакией (2:1). В этой игре Алли показал средний палец.

Сам игрок утверждал позднее, что этот жест предназначался Кайлу Уокеру, с которым они якобы так шутят друг над другом. Это подтвердил и сам Уокер.