ФИФА дисквалифицировала Алли на один матч
Полузащитник «Тоттенхэма» и сборной Англии Деле Алли дисквалифицирован на один матч.
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ФИФА вынесла такое решение в отношении хавбека за его жест в матче отбора ЧМ-2018 со Словакией (2:1). В этой игре Алли показал средний палец.
Сам игрок утверждал позднее, что этот жест предназначался Кайлу Уокеру, с которым они якобы так шутят друг над другом. Это подтвердил и сам Уокер.
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