Промес не получил вызов в сборную Нидерландов на матчи в октябре

САРАНСК, 29 сентября. /ТАСС/. Первый тестовый матч на стадионе «Мордовия-Арена» в Саранске, который строится к чемпионату мира по футболу 2018 года, предварительно намечен на 21 апреля. Об этом журналистам рассказал председатель правительства республики Мордовия Владимир Сушков.