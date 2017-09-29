Промес не получил вызов в сборную Нидерландов на матчи в октябре
Голландский полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес не получил вызов на сбор национальной команды в преддверии матчей отборочного турнира ЧМ-2018 в октябре, сообщает AD.
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25-летний футболист не принимал участие в последних встречах за клуб в связи с травмой.
Сборная Нидерландов проведёт два заключительных матча отборочного турнира на выезде с командой Беларуси (7 октября) и дома со сборной Швеции (10 октября).
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