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29 сентября 2017, 14:25 | Футбол: Чемпионат мира | Чемпионат.com

Промес не получил вызов в сборную Нидерландов на матчи в октябре

Голландский полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес не получил вызов на сбор национальной команды в преддверии матчей отборочного турнира ЧМ-2018 в октябре, сообщает AD.

Голландский полузащитник московского Спартака <span class=error>Квинси</span> <span class=error>Промес</span> не получил вызов на сбор национальной команды в преддверии матчей отборочного турнира ЧМ-2018 в октябре сообщает AD. Увеличить
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25-летний футболист не принимал участие в последних встречах за клуб в связи с травмой.

Сборная Нидерландов проведёт два заключительных матча отборочного турнира на выезде с командой Беларуси (7 октября) и дома со сборной Швеции (10 октября).

Сборная Нидерландов
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