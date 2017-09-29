Первый тестовый матч на новом стадионе в Саранске запланирован на 21 апреля

«По предварительным данным, первый тестовый матч пройдет 21 апреля. Но это еще не одобренный график», — сказал Сушков.

«Мордовия-Арена» в Саранске, вместимость которой составит 45 тыс. мест, примет четыре матча группового этапа турнира. Планируется, что строительство стадиона завершится в декабре.

«Времени у нас остается немного, предстоит еще большой объем работы. Нам нужно завершить строительство объектов второго микрорайона, который непосредственно прилегает к стадиону, благоустроить две набережные, завершить подготовку улично-дорожной сети. Но основные строительно- монтажные работы будут завершены в этом году», — отметил Сушков.

«Все обязательства, которые взяла на себя Мордовия, будут выполнены», — подчеркнул председатель правительства Мордовии.