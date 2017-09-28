Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-worldcup/31161934/
28 сентября 2017, 22:13 | Футбол: Чемпионат мира | Р-Спорт

Футболист «Рубина» Бауэр вызван в сборную Австрии на матчи квалификации ЧМ-2018

МОСКВА, 28 сен — Р-Спорт. Защитник казанского «Рубина» Мориц Бауэр получил приглашение в сборную Австрии по футболу на матчи отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с командами Сербии и Молдавии, сообщается на официальном сайте казанской команды.

Защитник казанского Рубина <span class=error>Мориц</span> <span class=error>Бауэр</span> получил приглашение в сборную Австрии по футболу на матчи отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с командами Сербии и Молдавии сообщается на официальном сайте казанской команды. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча с сербами состоится 6 октября в Вене, с молдаванами — 9 октября в Кишиневе. Эти матчи станут заключительными для сборной Австрии (9 очков), занимающей четвертое место в группе D, в отборочном турнире чемпионата мира-2018, финальная часть которого пройдет в России.

Бауэр дебютировал за сборную Австрии 5 сентября в матче отборочного турнира с командой Грузии (1:1), проведя на поле все 90 минут. Пока эта игра является единственной для 25-летнего защитника за национальную команду.

Сборная Австрии
Новости Матчи Состав Статистика
Рубин
Новости Матчи Состав Статистика
Сборная Сербии
Новости Матчи Состав Статистика
Сборная Молдавии
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Чемпионата мира

Алли вызван в сборную Англии, несмотря на возможную дисквалификацию

Алли вызван в сборную Англии, несмотря на возможную дисквалификацию

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт вызвал полузащитника «Тоттенхэм Хотспур» Деле Алли в национальную команду для подготовки к матчам отборочного турнира чемпионата мира 2018 года со Словенией (5 октября) и Литвой (8 октября), несмотря на возможную дисквалификацию.
Еще 7 новостей  Все новости
28 сентября

Осторожно, горячо! Бывшая супруга экс-вратаря «Манчестер Юнайтед». Фото

Информатор WADA Родченков объявлен в международный розыск

Cпортсменки, обнажившиеся для Playboy. Фото