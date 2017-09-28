Футболист «Рубина» Бауэр вызван в сборную Австрии на матчи квалификации ЧМ-2018

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Встреча с сербами состоится 6 октября в Вене, с молдаванами — 9 октября в Кишиневе. Эти матчи станут заключительными для сборной Австрии (9 очков), занимающей четвертое место в группе D, в отборочном турнире чемпионата мира-2018, финальная часть которого пройдет в России.

Бауэр дебютировал за сборную Австрии 5 сентября в матче отборочного турнира с командой Грузии (1:1), проведя на поле все 90 минут. Пока эта игра является единственной для 25-летнего защитника за национальную команду.