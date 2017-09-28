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28 сентября 2017, 17:02 | Футбол: Чемпионат мира | Чемпионат.com

Алли вызван в сборную Англии, несмотря на возможную дисквалификацию

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт вызвал полузащитника «Тоттенхэм Хотспур» Деле Алли в национальную команду для подготовки к матчам отборочного турнира чемпионата мира 2018 года со Словенией (5 октября) и Литвой (8 октября), несмотря на возможную дисквалификацию.

Главный тренер сборной Англии <span class=error>Гарет</span> Саутгейт вызвал полузащитника Тоттенхэм Хотспур Деле <span class=error>Алли</span> в национальную команду для подготовки к матчам отборочного турнира чемпионата мира 2018 года со Словенией (5 октября) и Литвой (8 октября) несмотря на возможную дисквалификацию. Увеличить
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В матче квалификации со Словакией (2:1) Алли показал средний палец. ФИФА решение по данному инциденту пока не вынесла.

Состав сборной Англии.

Вратари: Джо Харт («Вест Хэм»), Фрейзер Форстер («Саутгемптон»), Джек Батлэнд («Сток Сити»), Джордан Ли Пикфорд («Эвертон»).

Защитники: Райан Бертранд («Саутгемптон»), Аарон Крессвел («Вест Хэм»), Гэри Кэхилл («Челси»), Фил Джонс («Манчестер Юнайтед»), Гарри Магир («Лестер»), Джон Стоунс («Манчестер Сити»), Майкл Кин («Эвертон»), Крис Смоллинг («Манчестер Юнайтед»), Кайл Уолкер («Манчестер Сити»), Киран Триппьер («Тоттенхэм»).

Полузащитники: Эрик Дайер («Тоттенхэм»), Фабиан Делф («Манчестер Сити»), Джейк Ливермор («Вест Бромвич»), Джордан Хендерсон («Ливерпуль»), Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»), Алекс Окслейд-Чемберлен («Ливерпуль»), Джесси Лингард («Манчестер Юнайтед») Деле Алли («Тоттенхэм»).

Нападающие: Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед»), Гарри Кейн («Тоттенхэм»), Джермейн Дефо («Борнмут»), Дэниел Старридж («Ливерпуль»).

За два тура до конца отборочного турнира Англия имеет в своём активе 20 очков и лидирует в группе F.

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