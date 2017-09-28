Варан и Пайет вызваны в сборную Франции на матчи с Болгарией и Беларусью
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам назвал фамилии футболистов, которые вызваны в национальную команду для подготовки к матчам отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с Болгарией (7 октября) и Беларусью (10 октября).
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В сборную Франции вновь вызваны Рафаэль Варан, Мусса Сиссоко и Димитри Пайет.
Состав сборной Франции:
Вратари: Альфонс Ареола, Уго Льорис, Стив Манданда.
Защитники: Лука Динь, Лоран Косельни, Самуэль Юмтити, Кристоф Жалле, Лейвин Курзава, Рафаэль Варан, Джибриль Сидибе, Преснел Кимпембе.
Полузащитники: Н’Голо Канте, Мусса Сиссоко, Блез Матюиди, Корентин Толиссо, Адриен Рабио, Димитри Пайет, Флорьян Товен, Тома Лемар.
Нападающие: Кингсли Коман, Оливье Жиру, Антуан Гризманн, Александр Ляказетт, Килиан Мбаппе.
Рафаэль Варан, Димитри Пайет и Мусса Сиссоко последний раз надевали футболку сборной Франции 13 июня, в товарищеском матче с Англией (3:2).
После 8 туров в активе сборной Франции 17 очков и первое место в группе А.
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