Варан и Пайет вызваны в сборную Франции на матчи с Болгарией и Беларусью

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В сборную Франции вновь вызваны Рафаэль Варан, Мусса Сиссоко и Димитри Пайет.

Состав сборной Франции:

Вратари: Альфонс Ареола, Уго Льорис, Стив Манданда.

Защитники: Лука Динь, Лоран Косельни, Самуэль Юмтити, Кристоф Жалле, Лейвин Курзава, Рафаэль Варан, Джибриль Сидибе, Преснел Кимпембе.

Полузащитники: Н’Голо Канте, Мусса Сиссоко, Блез Матюиди, Корентин Толиссо, Адриен Рабио, Димитри Пайет, Флорьян Товен, Тома Лемар.

Нападающие: Кингсли Коман, Оливье Жиру, Антуан Гризманн, Александр Ляказетт, Килиан Мбаппе.

Рафаэль Варан, Димитри Пайет и Мусса Сиссоко последний раз надевали футболку сборной Франции 13 июня, в товарищеском матче с Англией (3:2).

После 8 туров в активе сборной Франции 17 очков и первое место в группе А.