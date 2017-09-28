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https://sport.mail.ru/news/football-worldcup/31157523/
28 сентября 2017, 15:51 | Футбол: Чемпионат мира | Чемпионат.com

Варан и Пайет вызваны в сборную Франции на матчи с Болгарией и Беларусью

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам назвал фамилии футболистов, которые вызваны в национальную команду для подготовки к матчам отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с Болгарией (7 октября) и Беларусью (10 октября).

Главный тренер сборной Франции <span class=error>Дидье</span> <span class=error>Дешам</span> назвал фамилии футболистов которые вызваны в национальную команду для подготовки к матчам отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с Болгарией (7 октября) и <span class=error>Беларусью</span> (10 октября). Увеличить
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В сборную Франции вновь вызваны Рафаэль Варан, Мусса Сиссоко и Димитри Пайет.

Состав сборной Франции:

Вратари: Альфонс Ареола, Уго Льорис, Стив Манданда.

Защитники: Лука Динь, Лоран Косельни, Самуэль Юмтити, Кристоф Жалле, Лейвин Курзава, Рафаэль Варан, Джибриль Сидибе, Преснел Кимпембе.

Полузащитники: Н’Голо Канте, Мусса Сиссоко, Блез Матюиди, Корентин Толиссо, Адриен Рабио, Димитри Пайет, Флорьян Товен, Тома Лемар.

Нападающие: Кингсли Коман, Оливье Жиру, Антуан Гризманн, Александр Ляказетт, Килиан Мбаппе.

Рафаэль Варан, Димитри Пайет и Мусса Сиссоко последний раз надевали футболку сборной Франции 13 июня, в товарищеском матче с Англией (3:2).

После 8 туров в активе сборной Франции 17 очков и первое место в группе А.

Сборная Франции
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