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28 сентября 2017, 15:30 | Футбол: Чемпионат мира | Спорт-Экспресс

Ананидзе вызван в сборную Грузии на матчи с Уэльсом и Сербией

Полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе вызван в сборную Грузии на матчи квалификационного раунда чемпионата мира-2018, сообщает официальный сайт столичной команды.

Полузащитник Спартака <span class=error>Джано</span> <span class=error>Ананидзе</span> вызван в сборную Грузии на матчи квалификационного раунда чемпионата мира-2018. Увеличить
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Напомним, что 24-летний футболист провел 38 матчей в составе сборной и забил 6 мячей.

6 октября сборная Грузии на своем поле примет Уэльс, а 9-го числа в Белграде сыграет с Сербией. По итогам 8 игр команда набрала пять очков и занимает пятое место в группе D. Лидирует команда Сербии, у которой 18 очков. 14 — у сборной Уэльса, 13 — у Ирландии. 9 очков набрала Австрия, два — Молдавия.

Сборная Грузии
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