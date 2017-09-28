Ананидзе вызван в сборную Грузии на матчи с Уэльсом и Сербией

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Напомним, что 24-летний футболист провел 38 матчей в составе сборной и забил 6 мячей.

6 октября сборная Грузии на своем поле примет Уэльс, а 9-го числа в Белграде сыграет с Сербией. По итогам 8 игр команда набрала пять очков и занимает пятое место в группе D. Лидирует команда Сербии, у которой 18 очков. 14 — у сборной Уэльса, 13 — у Ирландии. 9 очков набрала Австрия, два — Молдавия.