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https://sport.mail.ru/news/football-worldcup/31155888/
28 сентября 2017, 14:06 | Футбол: Чемпионат мира | ЕАН

В челябинском магазине торговали поддельными кепками FIFA

В челябинском магазине «Галактика» транспортная прокуратура выявила случай торговли кепками с нанесенным товарным знаком FIFA, сообщает пресс-служба ведомства.

Проверка показала, что товар обладает признаками контрафактности и не является оригинальной продукцией. Кроме того, предприниматель не представил документов, доказывающих право использования товарного знака указанной фирмы.

Челябинский транспортный прокурор направил иск в Арбитражный суд, который привлек бизнесмена к ответственности.

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