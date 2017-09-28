В челябинском магазине торговали поддельными кепками FIFA
В челябинском магазине «Галактика» транспортная прокуратура выявила случай торговли кепками с нанесенным товарным знаком FIFA, сообщает
пресс-служба ведомства.
Проверка показала, что товар обладает признаками контрафактности и не является оригинальной продукцией. Кроме того, предприниматель не представил документов, доказывающих право использования товарного знака указанной фирмы.
Челябинский транспортный прокурор направил иск в Арбитражный суд, который привлек бизнесмена к ответственности.
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