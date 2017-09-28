В челябинском магазине торговали поддельными кепками FIFA

Проверка показала, что товар обладает признаками контрафактности и не является оригинальной продукцией. Кроме того, предприниматель не представил документов, доказывающих право использования товарного знака указанной фирмы.

Челябинский транспортный прокурор направил иск в Арбитражный суд, который привлек бизнесмена к ответственности.