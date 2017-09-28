Силиконовые сувениры для ЧМ в Екатеринбурге сделают в Хабаровске

Продукцию, которая будет поставлена в Свердловскую область, где пройдет один из групповых этапов чемпионата, изготовят в Хабаровске.

Екатеринбургские фирмы не смогли выиграть соответствующий конкурс.

Аукцион на изготовление 1000 шагомеров с официальной символикой ЧМ по футболу FIFA-2018 в брендированной упаковке объявило муниципальное казенное учреждение «Столица Урала». Максимальная цена контракта составляла 1 млн рублей.

На участие в торгах заявились 6 организаций, из которых три — «ПК «Энергия», АМК «День РА» и «Прагматика РА» — зарегистрированы в Екатеринбурге. Также в борьбе участвовали московское ООО «Дом рекламы», челябинский ИП Л. М. Сафронова и хабаровское ООО «Си трейд».

В результате победителем признали фирму из Хабаровска, она предложила самую низкую цену контракта — 645 тыс. рублей. Ближайший преследователь — екатеринбургское ООО «ПК «Энергия» — отстал всего на 5 тыс. Ближайший преследователь — екатеринбургское ООО «ПК «Энергия» — отстал всего на 5 тыс., следует из протокола подведения итогов аукциона. Шагомеры, которые будет изготавливать победитель, представляют собой силиконовые браслеты со вставленным датчиком и металлической заклепкой.