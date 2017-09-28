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28 сентября 2017, 11:11 | Футбол: Чемпионат мира | Sports.kz

Патрик Твумаси вызван в сборную Ганы

Нападающий «Астаны» Патрик Твумаси вызван в сборную Ганы для участие в двух матчах.

Сборная Ганы в начале октября проведет два матча. Сначала, 7 октября сыграет в квалификации чемпионата Мира-2018 против сборной Уганды, а затем, 10 октября — товарищеский матч против сборной Саудовской Аравии. На эти матчи тренерский штаб вызвал форварда «Астаны» Патрика Твумаси. Ранее Патрик уже вызывался в сборную, но пока дебютировать не успел.

Стоит отметить, что сборная Ганы на данный момент занимает 52-е место в рейтинге ФИФА.

Сборная Ганы
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