FIFA не собирается отменять матчи ЧМ-2018 в Екатеринбурге из-за отставок губернаторов в России
Екатеринбург. 27 сентября.
ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Ряд отставок губернаторов в регионах России не повлияет на проведение игр чемпионата мира по футболу в 2018 году, в частности — в Екатеринбурге, сказал директор департамента Международной федерации футбола (FIFA) по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит.
«Такой возможности отмены игр в Екатеринбурге нет. Поскольку мы готовимся к такому масштабному мероприятию как чемпионат мира совместно с властями федеральными, совместно с властями региональными. Поддержка, которую они нам оказывают, она не сосредоточена на
Игры ЧМ-2018 пройдут на 12 стадионах в 11 городах России: Москве,
Как сообщалось, 25 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Самарской области Николая Меркушкина. 26 сентября президент подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева в связи с его заявлением об отставке по собственному желанию. В среду о своей отставке объявил губернатор Красноярского края Виктор Толоконский.
Международная федерация футбола (FIFA) и оргкомитет «Россия-2018» проведут в конце сентября шестой визит для оценки подготовки стадионов к чемпионату мира по футболу в России в следующем году.
Делегация посетит стадионы в восьми
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