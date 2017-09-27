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27 сентября 2017, 11:58 | Футбол: Чемпионат мира | Интерфакс

FIFA не собирается отменять матчи ЧМ-2018 в Екатеринбурге из-за отставок губернаторов в России

Екатеринбург. 27 сентября. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Ряд отставок губернаторов в регионах России не повлияет на проведение игр чемпионата мира по футболу в 2018 году, в частности — в Екатеринбурге, сказал директор департамента Международной федерации футбола (FIFA) по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит.

«Такой возможности отмены игр в Екатеринбурге нет. Поскольку мы готовимся к такому масштабному мероприятию как чемпионат мира совместно с властями федеральными, совместно с властями региональными. Поддержка, которую они нам оказывают, она не сосредоточена на каких-то отдельных личностях, поэтому любые возможные перестановки в верхах никак не скажутся на нашем желании проводить матчи чемпионата здесь», — сказал К. Смит, отвечая на вопросы журналистов в Екатеринбурге в среду.

Игры ЧМ-2018 пройдут на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

Как сообщалось, 25 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Самарской области Николая Меркушкина. 26 сентября президент подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева в связи с его заявлением об отставке по собственному желанию. В среду о своей отставке объявил губернатор Красноярского края Виктор Толоконский.

Международная федерация футбола (FIFA) и оргкомитет «Россия-2018» проведут в конце сентября шестой визит для оценки подготовки стадионов к чемпионату мира по футболу в России в следующем году.

Делегация посетит стадионы в восьми городах-организаторах матчей ЧМ-2018: Екатеринбурге, Самаре, Саранске, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Калининграде и Москве («Стадион Лужники»).

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