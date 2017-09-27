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27 сентября 2017, 11:47 | Футбол: Чемпионат мира | ИА Башинформ

Уфа торжественно встретила Кубок чемпионата мира FIFA

УФА, 27 сен 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/. Тур по стране главного трофея мирового первенства по футболу продолжается. Уфа — четвертый город России, который встретил Кубок чемпионата мира FIFA. В столице Башкирии он пробудет до 1 октября.

Торжественный прием кубку организовали на площади имени Салавата Юлаева.

«Это 6 кг 175 грамм чистого золота. Прикасаться к трофею могут только победители и главы государств», — объяснили организаторы большого российского тура кубка.

За 123 дня трофей преодолеет более 27 тысяч км. Кубок чемпионата мира FIFA в Уфе смогут увидеть все желающие. Любой уфимец может сделать фотографию с легендарным трофеем. Он будет ждать жителей столицы республики в специальном шатре в торговом центре «Мега» на улице Рубежной, 174. Доступ к кубку будет организован в порядке живой очереди через регистрацию на сайте.

После Уфы футбольный трофей отправится в Пермь.
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