Уфа торжественно встретила Кубок чемпионата мира FIFA
УФА, 27 сен 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/. Тур по стране главного трофея мирового первенства по футболу продолжается. Уфа — четвертый город России, который встретил Кубок чемпионата мира FIFA. В столице Башкирии он пробудет до 1 октября.
Торжественный прием кубку организовали на площади имени Салавата Юлаева.
«Это 6 кг 175 грамм чистого золота. Прикасаться к трофею могут только победители и главы государств», — объяснили организаторы большого российского тура кубка.
За 123 дня трофей преодолеет более 27 тысяч км. Кубок чемпионата мира FIFA в Уфе смогут увидеть все желающие. Любой уфимец может сделать фотографию с легендарным трофеем. Он будет ждать жителей столицы республики в специальном шатре в торговом центре «Мега» на улице Рубежной, 174. Доступ к кубку будет организован в порядке живой очереди через регистрацию на сайте.
После Уфы футбольный трофей отправится в Пермь.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter