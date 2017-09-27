В какой цвет решили покрасить «Екатеринбург Арену»

Представители FIFA и оргкомитета «Россия-2018» по подготовке стадионов чемпионата мира по футболу посетили сегодня, 27 сентября 2017 года, Екатеринбург, сообщает корреспондент «АиФ-Урал».

Гости убедились, что стадион «Екатеринбург Арена» готов к ЧМ-2018 на 90%. Каких-либо больших нареканий у «ревизоров» не было. В ближайшее время будет решаться вопрос с со строительством вертолётной площадки. «Мы работаем в тесном сотрудничестве с властями города, — заявил журналистам директор департамента FIFA по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит. — Все вопросы решаются в рабочем порядке. Сейчас специалисты изучают отдельные точки спортивного сооружения, к которым есть небольшие замечания. Это последний в 2017 году визит FIFA в Екатеринбург. В дальнейших планах — посетить на стадионе один из тренировочных матчей».

Между тем, заместитель губернатора Свердловской области Сергей Швиндт сообщил, что окрасить стадион в серый цвет с оттенками оливкого было решено коллегиально. Планируется, что «Екатеринбург Арена» будет сдан уже в декабре 2017 года. Далее строители будут трудиться на инфраструктурой вокруг стадиона, а первые тренировочные матчи состоятся весной 2018 года. «Уверен, что в зиму мы зайдём с готовым полем, а к весне на нём уже точно можно будет играть», — заявил Михаил Ходоровский.

Губернатор Евгений Куйвашев также провёл рабочую встречу с генеральным директором Группы Синара Михаилом Ходоровским, во время которой они осудили ход «Екатеринбург Арены». «Сейчас выполняются одни из самых ответственных разделов этого проекта, которые связаны с системами безопасности, медийной инфраструктурой, внутренним обустройством, освещением фасадов, которые мы вечерами периодически тестируем, — подчеркнул Ходоровский. — Уверен, что в зиму мы заходим с готовым полем, а к весне на нем уже точно можно будет играть. Мы постараемся, чтобы наш стадион стал первым завершенным объектом среди тех стадионов, что строятся непосредственно к чемпионату мира».