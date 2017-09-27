У комиссии FIFA нет больших нареканий к Екатеринбургу в связи с подготовкой к ЧМ-2018

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«В целом отмечаем высокую хорошую динамику подготовки города. Уже есть прекрасный аэропорт, вполне достаточно гостиниц. Мы видим, что полным ходом идут работы по благоустройству города. Больших нареканий к городу у нас нет», — сказал он журналистам в Екатеринбурге в среду.

К. Смит выразил готовность приехать в Екатеринбург на тестовые матчи.

«График соблюдается, все работы идут в установленном порядке, и мы будем рады приехать сюда для того, чтобы побывать на тестовом мероприятии, посмотреть, как в состоянии полной готовности проявит себя стадион», — отметил он.

К. Смит также добавил, что по каждому городу, в котором будут проводиться матчи ЧМ-2018, разработан план по безопасности. Он ожидает, «что все пройдет хорошо, в рамках ЧМ».

По его словам, комиссия FIFA не сравнивает стадионы в разных городах, а отслеживает ход работ на каждом в отдельности. Это также касается аэропортов и гостиниц.

«Для нас это очень важный инспекционный визит Мы посещаем все те стадионы, где не проходили матчи конфедераций. Мы следим за ходом строительных работ. Во время ЧМ стадионы будут использоваться для самых разных функций, поэтому нам очень важно работать в тесном сотрудничестве со строителями с подрядчиками, чтобы обеспечить все нужды, необходимые для проведения ЧМ на всех стадионах», — заключил К. Смит.

В свою очередь генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин отметил хорошую динамику в подготовке Центрального стадиона в Екатеринбурге к ЧМ-2018.

Он заявил, что количество рабочих визитов по подготовке к чемпионату будет нарастать. В текущем году этот инспекционный визит последний, еще один официальный инспекционный визит ожидается в 2018 году.

Заместитель губернатора Свердловской области Сергей Швиндт сообщил, что реконструкция стадиона идет по плану, готовы все тренировочные площадки. В декабре планируется сдать Центральный стадион в эксплуатацию.

Как сообщалось, в начале сентября готовность стадион проверил вице-премьер РФ Виталий Мутко. Он сообщил, что она составляет около 90%.

Кроме того, по словам генерального директора группы «Синара» Михаила Ходоровского, первые матчи на центральном стадионе в Екатеринбурге могут пройти уже в апреле.

В сентябре 2015 года «Синара-Девелопмент» заключила госконтракт с ФГУП «Спорт-Инжиниринг» на проведение работ по реконструкции Центрального стадиона в Екатеринбурге к ЧМ-2018. Сумма госконтракта составляет 12,2 млрд рублей. Срок окончания работ — 31 декабря 2017 года.

Представители FIFA и оргкомитета «Россия-2018» посетят до 5 октября стадионы в восьми городах-организаторах матчей ЧМ-2018: Екатеринбурге, Самаре, Саранске, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Калининграде и Москве («Стадион Лужники»). Они оценят подготовку стадионов к чемпионату мира по футболу в России в следующем году.