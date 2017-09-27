У комиссии FIFA нет больших нареканий к Екатеринбургу в связи с подготовкой к ЧМ-2018
Екатеринбург. 27 сентября.
ИНТЕРФАКС-УРАЛ — График строительства Центрального стадиона в Екатеринбурге к ЧМ-2018 соблюдается, заявил директор департамента Международной федерации футбола (FIFA) по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит.
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«В целом отмечаем высокую хорошую динамику подготовки города. Уже есть прекрасный аэропорт, вполне достаточно гостиниц. Мы видим, что полным ходом идут работы по благоустройству города. Больших нареканий к городу у нас нет», — сказал он журналистам в Екатеринбурге в среду.
К. Смит выразил готовность приехать в Екатеринбург на тестовые матчи.
«График соблюдается, все работы идут в установленном порядке, и мы будем рады приехать сюда для того, чтобы побывать на тестовом мероприятии, посмотреть, как в состоянии полной готовности проявит себя стадион», — отметил он.
К. Смит также добавил, что по каждому городу, в котором будут проводиться матчи ЧМ-2018, разработан план по безопасности. Он ожидает, «что все пройдет хорошо, в рамках ЧМ».
По его словам, комиссия FIFA не сравнивает стадионы в разных городах, а отслеживает ход работ на каждом в отдельности. Это также касается аэропортов и гостиниц.
«Для нас это очень важный инспекционный визит Мы посещаем все те стадионы, где не проходили матчи конфедераций. Мы следим за ходом строительных работ. Во время ЧМ стадионы будут использоваться для самых разных функций, поэтому нам очень важно работать в тесном сотрудничестве со строителями с подрядчиками, чтобы обеспечить все нужды, необходимые для проведения ЧМ на всех стадионах», — заключил К. Смит.
Он заявил, что количество рабочих визитов по подготовке к чемпионату будет нарастать. В текущем году этот инспекционный визит последний, еще один официальный инспекционный визит ожидается в 2018 году.
Заместитель губернатора Свердловской области Сергей Швиндт сообщил, что реконструкция стадиона идет по плану, готовы все тренировочные площадки. В декабре планируется сдать Центральный стадион в эксплуатацию.
Как сообщалось, в начале сентября готовность стадион проверил
Кроме того, по словам генерального директора группы «Синара» Михаила Ходоровского, первые матчи на центральном стадионе в Екатеринбурге могут пройти уже в апреле.
В сентябре 2015 года «Синара-Девелопмент» заключила госконтракт с ФГУП «Спорт-Инжиниринг» на проведение работ по реконструкции Центрального стадиона в Екатеринбурге к ЧМ-2018. Сумма госконтракта составляет 12,2 млрд рублей. Срок окончания работ — 31 декабря 2017 года.
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