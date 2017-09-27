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27 сентября 2017, 10:54 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

«Екатеринбург-Арена» будет открыта в декабре

Стадион примет четыре матча чемпионата мира по футболу 2018 года.

Стадион примет четыре матча чемпионата мира по футболу 2018 года. Увеличить
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. Стадион «Екатеринбург-Арена», на котором пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, после реконструкции откроется в декабре.

Об этом журналистам сообщил заместитель губернатора Свердловской области Сергей Швиндт.

«Мы планируем открыть стадион “Екатеринбург-Арена” в декабре», — сказал Швиндт.

Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

Стадион в Екатеринбурге, вместимость которого составит 35 тысяч зрителей, примет четыре матча чемпионата мира.
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