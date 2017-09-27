В Екатеринбурге работает делегация FIFA

Специалисты посещают восемь городов — организаторов матчей. Комиссия проверит стадионы в Екатеринбурге, Самаре, Саранске, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Калининграде и Москве («Стадион Лужники»).

Делегацию возглавляют генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин и директор департамента FIFA по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит.

Основная цель визита — обсуждение операционной деятельности стадионов во время ЧМ-2018.

В состав совместной группы входят эксперты в области проектирования стадионов, подготовки и проведения соревнований, безопасности, транспорта, логистики, сервисов гостеприимства, телевещания, обеспечения работы СМИ, работы персонала, реализации маркетинговой и билетной программ.