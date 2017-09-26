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26 сентября 2017, 19:29 | Футбол: Чемпионат мира | Спорт-Экспресс

Андрей Шевченко: У сборной Украины хорошие шансы попасть на ЧМ-2018

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко верит, что его команда сможет пробиться на чемпионат мира-2018. Украинцам, идущим на четвертом месте в своей группе, в рамках отборочного турнира осталось сыграть со сборными Косово и Хорватии​.

Главный тренер сборной Украины Андрей <span class=error>Шевченко</span> верит что его команда сможет пробиться на чемпионат мира-2018. Увеличить
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— У нас очень сложная группа, — цитирует пресс-служба ФИФА Шевченко. — Уже на старте квалификации все тренеры говорили о том, что это очень ровная группа. И Хорватия, и Исландия, и Украина особенно сильны дома. У нас хорошие шансы. Впереди у Украины два очень важных матча — против Косово и Хорватии. Думаю, все складывается для команды весьма неплохо.

Для победы недостаточно просто выйти на поле и играть в футбол. Надо показать свой максимум, ведь это невероятно важные матчи, и давление на футболистов будет огромным. Мы много времени уделяем подготовке, и я надеюсь, что результат не заставит себя ждать.

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