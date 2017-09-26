Андрей Шевченко: У сборной Украины хорошие шансы попасть на ЧМ-2018

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— У нас очень сложная группа, — цитирует пресс-служба ФИФА Шевченко. — Уже на старте квалификации все тренеры говорили о том, что это очень ровная группа. И Хорватия, и Исландия, и Украина особенно сильны дома. У нас хорошие шансы. Впереди у Украины два очень важных матча — против Косово и Хорватии. Думаю, все складывается для команды весьма неплохо.

Для победы недостаточно просто выйти на поле и играть в футбол. Надо показать свой максимум, ведь это невероятно важные матчи, и давление на футболистов будет огромным. Мы много времени уделяем подготовке, и я надеюсь, что результат не заставит себя ждать.