Андрей Шевченко: У сборной Украины хорошие шансы попасть на ЧМ-2018
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко верит, что его команда сможет пробиться на чемпионат мира-2018. Украинцам, идущим на четвертом месте в своей группе, в рамках отборочного турнира осталось сыграть со сборными Косово и Хорватии.
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— У нас очень сложная группа, — цитирует
Для победы недостаточно просто выйти на поле и играть в футбол. Надо показать свой максимум, ведь это невероятно важные матчи, и давление на футболистов будет огромным. Мы много времени уделяем подготовке, и я надеюсь, что результат не заставит себя ждать.
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