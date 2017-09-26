Проверка ФИФА к ЧМ-2018 начнется с Екатеринбурга

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Екатеринбургские футбольные арены 27 сентября 2017 года проверит комиссия ФИФА. Об этом сообщают «Известия».

Контрольную проверку готовности объектов ЧМ-2018 организует Международная федерация футбольных ассоциаций совместно с АНО «Оргкомитет «Россия-2018» и АНО «Арена-2018». Это уже шестой по счету инспекционный визит в города, где в 2018 году пройдут игры мундиаля.

Первым городом, который посетят футбольные функционеры, станет Екатеринбург. Затем комиссия посетит Самару, Саранск, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Волгоград и Калининград. Завершится инспекция 5 октября на московском стадионе «Лужники».

Как уже сообщало «Уралинфомбюро», Екатеринбург стал первым городом в России, который полностью подготовил тренировочные площадки к ЧМ-2018. В начале сентября главную площадку чемпионата, «Екатеринбург-Арену», посетил вице-премьер Виталий Мутко.

В ходе его визита стало известно, что «Екатеринбург-Арена» готова на 87%. Полностью завершены работы на постоянных трибунах, ведется устройство сборно-разборных трибун и отделка подтрибунных помещений. Готов навес, реставрируются исторические фасады и монтируется архитектурная подсветка, завершается монтаж инженерных сетей. Футбольный газон засеян, благоустраивается периметр арены.

В тот же день состоялось открытие СОК «Калининец» — одной из тренировочных баз ЧМ-2018. Участвовавшие в церемонии открытия замминистра спорта РФ Павел Новиков и гендиректор Оргкомитета мундиаля Алексей Сорокин отметили, что тренировочная инфраструктура «Калининца» полностью соответствует всем требованиям FIFA. Футбольное поле спорткомплекса законсервируют до лета 2018 года, а после мундиаля на нем будут тренироваться воспитанники «Урала».