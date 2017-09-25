Александр Бородюк: Думаю, что игроки нашей сборной ничем не уступают румынам

— Казахстан в текущем отборочном цикле попал в непростую группу, где представлены очень достойные и сильные соперники, в том числе и участники финальных стадий чемпионатов Европы и мира, — говорит Александр Генрихович. — С точки зрения опыта — это плюс, потому что играя с сильными командами, мы можем увидеть наши как положительные, так и отрицательные качества. Для того, чтобы быть конкурентоспособными на европейской арене, нам необходимо набраться опыта игр, в которых соперник оказывает нам максимальное сопротивление. Я уже много раз говорил о том, что у казахстанских игроков есть потенциал для роста. Если наши футболисты будут востребованы в европейских чемпионатах, то Казахстану будет легче и быстрее набраться опыта, который очень важен в международных матчах.

Румыния — очень хороший соперник, участник недавнего чемпионата Европы во Франции. Думаю, наши игроки ничем не уступают румынам. Будет хорошая игра, упорная борьба. Нам нужно достойно провести оставшиеся два матча и показать, что мы способны конкурировать с такими сильными командами. Я верю в команду, в ребят.

— Казахстан в нынешнем отборочном турнире уже сумел отобрать очки у Румынии, сыграв вничью в Астане. Что необходимо сделать, чтобы добиться успеха на выезде?

— Игра на игру не приходится. Каждый эпизод в матче может кардинально изменить ход всей игры. Допустим, мы играли против Польши, и при счете 0:1 Роман Муртазаев забивает гол, но судья его не засчитывает. А ведь этот гол мог перевернуть сценарий матча. Поэтому здесь много факторов, которые могут повлиять на результат. Сейчас мы видим моменты, которые у нас есть, и где нам еще предстоит сделать работу над ошибками. К примеру, одна из наших проблем — это игра во время стандартных положений. В футболе мелочей не бывает. Концентрация, правильный выбор позиции, физическое состояние — это лишь часть факторов, которые могут повлиять на игру.

Нельзя забывать и о том, что если в чемпионате Казахстана футболист может упустить момент, и у него еще будут шансы отличиться, то на европейской арене подобные ошибки не прощаются. Таким мастерам, как Роберт Левандовски или Кристиан Эриксен достаточно даже полумомента, чтобы воплотить его в гол. Это говорит об исполнительском мастерстве. В этом плане матчи в квалификации позволяют проверить наши возможности в условиях борьбы с сильнейшими европейскими сборными.

— С каким настроем наша команда подходит к игре с Арменией?

— Армения — хорошая команда. Я всегда верю в своих футболистов. Каждый из них — боец, который выйдет на футбольное поле и будет отдавать все силы, чтобы помочь команде достойно представить страну.

— В матче с Румынией вы не сможете рассчитывать сразу на трех игроков основного состава. Игру пропустят Юрий Логвиненко, Георгий Жуков и Бауыржан Исламхан. Насколько эти потери ощутимы для сборной Казахстана?

— Потеря любого игрока в какой-то степени влияет на игру. Я много раз говорил, что это — сборная, и здесь каждый футболист должен играть с максимальной самоотдачей. Дадим шанс другим игрокам, которые могут себя проявить.

Если анализировать игры сборной Казахстана в отборочном турнире чемпионата мира-2018, то, нужно отметить, что в двух матчах мы оказывались в ситуации, когда нам приходилось играть в меньшинстве. Это, конечно, плохо, и тоже повлияло на результаты. В любой сфере деятельности критерием является результат. Можно говорить о том, насколько в конкретном эпизоде нарушения тянули на удаление. Но, это тоже моменты, над которыми мы должны работать. На таком высоком уровне очень тяжело играть вдесятером. В матчах с Черногорией и Польшей сказалась потеря концентрации при стандартах. Все это зависит от нашего внутреннего чемпионата — насколько он конкурентоспособен, и на каких скоростях в нем играют футболисты. Если две команды в чемпионате на голову выше остальных, то, конечно, здесь могут простить какие-то ошибки. А на международном уровне за подобные ошибки наказывают моментально.

— В матче в Ереване наша команда выглядела достойно, и если бы не удаление, то вполне имела шансы увести очки из столицы Армении. Вместе с тем, нельзя не отметить, что свое веское слово сказал Генрих Мхитарян, который проявил себя как настоящий игрок топ-класса.

— В целом, эта игра складывалась для нас достаточно неплохо. Мы перехватили инициативу, имели преимущество. Индивидуальное мастерство каждого футболиста на своей позиции влияет на ход матча. Мхитарян — мастер. Он отлично сыграл и воплотил свои моменты в голы. Если вспомнить матч со сборной Польши, то там Роберт Левандовски тоже сделал очень много для команды — опускался, принимая мяч, разворачивал атаки, действовал разнообразно. Поэтому здесь нам нужно набираться опыта, делать правильные выводы из ошибок. Я до конца буду верить в команду. У нас достойные ребята, которые могут и способны бороться на равных с любым соперником.

— Лидер сборной Армении — Генрих Мхитарян. Какие качества помогают ему быть одним из лучших игроков в мире?

— Есть два ключевых фактора — это талант и трудолюбие. Без одного, или другого ты не будешь игроком топ-уровня.

— Как наша команда способна нейтрализовать Мхитаряна?

— Футбол — командный вид спорта, и здесь важно то, как действует команда, правильно ли перестраиваются игроки, как они мыслят. Для того, чтобы выиграть матч, необходимо хорошее физическое состояние, индивидуальное мастерство, и плюс — ты должен быть психологически уверен в себе, чтобы быть ментально сильнее соперника.

— Генрих Мхитарян — самый опасный игрок в составе сборной Армении?

— У Армении неплохой подбор исполнителей. Есть и другие футболисты, которые отлично проявляют себя. Но Мхитарян — системообразующий футболист. Он играет ключевую роль в организации игры и придает уверенность всей команде своими действиями на футбольном поле.

— Наверняка, вы рассчитываете на поддержку родных трибун?

— Я хотел бы призвать болельщиков — верьте всегда в своих ребят! Это наши игроки. Поддержите их! На негативе нельзя построить сильный коллектив. К сожалению, нам не удается радовать победами казахстанцев так часто, как хотелось бы, но, в любом случае — всегда нужно поддерживать и верить в свою команду. Я благодарен каждому из наших болельщиков, которые всегда остаются верны своей сборной, даже в трудные времена. Наша команда знает, что у нас за спиной есть огромное количество людей, которые искренне болеют и переживают за нас. Мы сделаем все, чтобы доказывать вновь и вновь — в сборной нет равнодушных. Наша команда выходит на поле, бьется за страну до конца и выкладывается на все сто процентов на пути к своим будущим победам!