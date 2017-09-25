В Екатеринбург едут представители FIFA

С 26 сентября по 5 октября делегация посетит восемь городов — организаторов матчей. Она проверит стадионы в Екатеринбурге, Самаре, Саранске, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Калининграде и Москве («Стадион Лужники»).

В столице эксперты также ознакомятся с презентациями о готовности к проведению Чемпионата мира по футболу FIFA Санкт-Петербурга, Казани и Сочи, которые вместе с московским «Стадионом Спартак» приняли матчи Кубка Конфедераций FIFA-2017 в июне-июле. Делегацию возглавят генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин и директор департамента FIFA по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит.

Основная цель визита — обсуждение операционной деятельности стадионов во время ЧМ-2018. В состав совместной группы входят эксперты в области проектирования стадионов, подготовки и проведения соревнований, безопасности, транспорта, логистики, сервисов гостеприимства, телевещания, обеспечения работы СМИ, работы персонала, реализации маркетинговой и билетной программ.

В Екатеринбурге делегация будет работать 27 сентября.