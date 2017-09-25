В Екатеринбург едут представители FIFA
Совместную делегацию представителей FIFA и оргкомитета «Россия-2018» ждут в Екатеринбурге в рамках шестого операционного визита по подготовке стадионов к Чемпионату мира, сообщили в департаменте информполитики губернатора Свердловской области.
С 26 сентября по 5 октября делегация посетит восемь городов — организаторов матчей. Она проверит стадионы в Екатеринбурге, Самаре, Саранске, Нижнем Новгороде,
В столице эксперты также ознакомятся с презентациями о готовности к проведению Чемпионата мира по футболу FIFA
Основная цель визита — обсуждение операционной деятельности стадионов во время ЧМ-2018. В состав совместной группы входят эксперты в области проектирования стадионов, подготовки и проведения соревнований, безопасности, транспорта, логистики, сервисов гостеприимства, телевещания, обеспечения работы СМИ, работы персонала, реализации маркетинговой и билетной программ.
В Екатеринбурге делегация будет работать 27 сентября.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter