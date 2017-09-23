Леонид Слуцкий пригласил английских фанатов на ЧМ-2018

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«Мой совет английским любителям футбола — приезжайте в Россию, если хотите увидеть лучший в истории чемпионат мира. Поверьте, это будет лучший турнир.

Будет ли сборная России среди фаворитов? С точки зрения уровня футбола это сложно. Мы, конечно, посмотрим.

Если говорить о сборной Англии, то у нее, на мой взгляд, лучшее поколение за последние 20 лет. Считаю, у сборной Англии есть хороший шанс выиграть ЧМ-2018. Конечно, при этом сейчас есть минимум десять команд, которые имеют аналогичные шансы на победу, — заявил Слуцкий.