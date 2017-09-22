Украина назвала состав на матчи с Косово и Хорватией
Стал известен состав сборной Украины на матчи квалификации ЧМ-2018 со сборными Косово и Хорватии.
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Вратари: Андрей Пятов («Шахтер»), Максим Коваль («Динамо»), Андрей Лунин («Заря»).
Защитники: Ярослав Ракицкий, Богдан Бутко, Иван Ордец (все — «Шахтер»), Евгений Хачериди («Динамо»), Эдуард Соболь («Славия», Чехия), Николай Матвиенко («Ворскла»), Александр Кучер («Кайсериспор»).
Полузащитники: Сергей Сидорчук, Денис Гармаш, Виталий Буяльский, Виктор Цыганков, Владимир Шепелев (все — «Динамо»), Тарас Степаненко, Виктор Коваленко (оба — «Шахтер»), Андрей Ярмоленко («Боруссия» Дортмунд), Руслан Ротань («Славия», Чехия), Евгений Коноплянка («Шальке»), Руслан Малиновский («Генк»), Александр Зинченко («Манчестер Сити»).
Нападающий: Артем Кравец («Динамо»).
Также в случае травм в резерве сборной находятся еще три игрока: Николай Морозюк, Артем Беседин, (оба — «Динамо»), Игорь Пердута («Ворскла»).
Матч Косово — Украина состоится 6 октября, Украина — Хорватия — 9 октября.
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