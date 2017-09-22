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22 сентября 2017, 14:29 | Футбол: Чемпионат мира | Р-Спорт

Челябинские металлурги впервые увидели кубок чемпионата мира по футболу

ЧЕЛЯБИНСК, 22 сен — РИА Новости. Металлурги цеха «Высота 239» Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ) впервые увидели кубок чемпионата мира по футболу, который в рамках тура находится в Челябинске, сообщила в пятницу пресс-служба предприятия.

<em>ЧЕЛЯБИНСК 22 <span class=error>сен</span> — <span class=error>РИА</span> Новости. </em>Металлурги цеха Высота 239 Челябинского трубопрокатного завода (<span class=error>ЧТПЗ</span>) впервые увидели кубок чемпионата мира по футболу который в рамках тура находится в Челябинске сообщила в пятницу <nobr>пресс-служба</nobr> предприятия. Увеличить
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«В мероприятии приняли участие около 200 сотрудников группы ЧТПЗ, студентов программы “Будущее белой металлургии” и юных спортсменов из корпоративного спорткомплекса “Восход”. Всем участникам была предоставлена эксклюзивная возможность сфотографироваться с футбольным трофеем. Право быть первыми получили игроки заводской сборной по футболу», — говорится в сообщении.

Символично, что именно «Высота 239» ЧТПЗ стала одной из точек остановки тура кубка чемпионата мира по футболу, так как одной из главных ценностей белых металлургов является здоровье, уточняется в сообщении.

Тур кубка чемпионата мира по футболу стартовал 9 сентября на московском стадионе «Лужники», где летом 2018 года пройдут церемонии открытия и закрытия турнира. На этот раз традиционный тур трофея станет самым длинным в истории — с сентября по декабрь 2017 года он побывает в городах РФ, а затем отправится за рубеж и с января объедет более 50 стран.

В мае 2018 года кубок вернется в Россию и посетит еще девять городов, тур охватит всю страну от Владивостока до Калининграда и завершится в Москве прямо перед стартом чемпионата мира.
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