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22 сентября 2017, 14:13 | Футбол: Чемпионат мира | АиФ Уфа

Жители Уфы вживую увидят кубок Чемпионата мира по футболу

Трофей прибудет в Башкирию 25 сентября.

Жители Уфы вживую увидят кубок Чемпионата мира по футболу - Фото Увеличить
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Церемония старта тура кубка состоится в сентябре 2017 года в Москве. После этого трофей объедет 24 российских города от Калининграда до Владивостока. Уфа станет четвертым городом. Здесь кубок пробудет с 25 сентября по 1 октября, сообщает министерство спорта Башкирии.

«Нами подготовлен проект плана проведения тура. Мероприятия направлены на пропаганду здорового образа жизни, привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом», — прокомментировал министр молодежной политики и спорта республики Андрей Иванюта.

Торжественная церемония приветствия Кубка чемпионата мира по футболу FIFA состоится в Уфе 27 сентября на площади Салавата Юлаева.

С 29 сентября по 1 октября все желающие смогут увидеть Кубок чемпионата мира по футболу в ТЦ «МЕГА».
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